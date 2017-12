Formuła 1. Sebastian Vettel krytycznie o powrocie Roberta Kubicy

Polak może wrócić do F1 siedem lat po tragicznym wypadku w Rajdzie Andory, w którym niemal stracił rękę. Niedawno przeszedł testy dla Williamsa, które mają zadecydować o tym, czy dostanie kontrakt. Oficjalnie zespół jest bardzo zadowolony z jazdy Kubicy, ale jak donosi BBC Brytyjczycy wciąż zastanawiają się nad tym, czy oddać miejsce w bolidzie właśnie Polakowi (czytaj więcej >>).

Wielu byłych kierowców, ekspertów i kibiców wyczekuje powrotu Kubicy na tor. Do tego grona nie należy jednak Vettel. - To, co mu się przytrafiło, jest bardzo przykre. Uważano, że zostanie mistrzem. Ale nie rozumiem dlaczego chce wrócić teraz. Dlaczego nie wcześniej? To byłaby znakomita historia dla niego, ale zabrałby miejsce młodszym kierowcom - uważa Niemiec. To czterokrotny mistrz świata (2010-2013, Red Bull). Od trzech lat jeździ dla Ferrari, ostatnie sezony kończył na drugim, czwartym i trzecim miejscu.