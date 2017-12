Bundesliga. Carlo Ancelotti nie chciał zmiennika dla Roberta Lewandowskiego

Trener Bayernu Monachium skrytykował w ten sposób Włocha, którego zastąpił w trakcie trwającego sezonu. Znalezienie zmiennika dla Lewandowskiego jest najważniejszym zadaniem dla mistrza Niemiec w zimowym oknie transferowym. Sam Polak przyznał, że chciałby grać nieco mniej, by znaleźć się w lepszej formie w kluczowych momentach sezonu.

- Musicie wiedzieć, że trenerzy celowo nie sprowadzili drugiego topowego napastnika. Co powinien zrobić klub w tej sytuacji? Zimą musimy znaleźć kogoś odpowiedniego, kto pomoże nam przez kilka najbliższych lat, ale nie jest to łatwe zadanie. To powinno być odpowiednio zaplanowane już latem - stwierdził Heynckes wbijając szpilkę Ancelottiemu.

Jednocześnie Heynckes stwierdził, że nie zamierza zostawać w Bayernie na dłużej - jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu. - Jestem zdrowy i cieszy mnie ta praca, ale nigdy nie wiesz, ile czasu ci zostało na cieszenie się życiem - powiedział 72-letni trener. Niedawno prezes Bayernu Uli Hoeness zasugerował, że Heynckes może przedłużyć kontrakt.