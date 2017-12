Formuła 1. Andrew Benson z BBC: Kubica mógł nie być wystarczająco szybki

Pod koniec listopada Kubica przeszedł testy na torze w Abu Zabi. Z kierowców Williamsa był najszybszy, ale, co trzeba podkreślić wyraźnie, to nic nie oznacza. Dlaczego? To zespoły dysponują pełnym zestawem danych o samochodzie i każdym przejeździe, jako jedyne są w stanie zweryfikować, czy w danych warunkach na torze kierowca wycisnął z auta maksimum, czy miał jeszcze rezerwy. Nie mamy też pojęcia, jak w porównaniu z innymi kierowcami było ustawione auto Polaka. Warto też pamiętać, że testy w Abu Zabi są testami opon i priorytetem jest zrealizowanie programu nakreślonego przez firmę Pirelli.

Williams do tej pory nie ogłosił, kto zostanie partnerem Kanadyjczyka Lance'a Strolla. Benson wylicza zalety ewentualnego powrotu Kubicy: Polak był jednym z największych talentów tej generacji i mimo ograniczeń fizycznych nadal powinien być w stanie rywalizować na wysokim poziomie. W dodatku byłaby to piękna historia - powrót do F1 siedem lat po wypadku, w którym prawie zginął - która zagwarantowałaby Formule 1 duży rozgłos.

Ale jest jeden haczyk. - Jego występ okazał się niejednoznaczny. Williams mówi, że nie chce się spieszyć i spokojnie przeanalizować wszystkie dane - pisze Benson na łamach BBC. Jak już pisaliśmy, bardzo trudno oceniać postawę kierowców na podstawie wyników w testach, ale "wydaje się, że Kubica nie zrobił wszystkiego, by przekonać Williamsa do podpisania kontraktu". Jego najszybsze okrążenie to 1:39.485 - 0.9 sekundy wolniej od Felipe Massy. Brazylijczyk - był kierowcą Williamsa do końca zakończonego właśnie sezonu - ustanowił ten wynik zaledwie cztery dni wcześniej w kwalifikacjach do wyścigu na tym samym torze.

Z drugiej strony Kubicy był o 0,1 sekundy szybszy od Strolla na tych samych oponach, ale Kanadyjczyk podczas GP Abu Zabi był wolniejszy od Massy o sekundę. Za to Siergiej Sirotkin, który również przechodził testy, był wolniejszy o niecałe pół sekundy od Kubicy. Ale jechał w gorszych warunkach i na miękkich oponach, a nie ultramiękkich jak Polak, co robi dużą różnicę - nawet dwóch sekund. Z wyliczeń Bensona wynika, że Kubica był tak naprawdę o 1,6 sek. wolniejszy od Sirotkina!

Kubica najszybsze okrążenie wykonał około południa, gdy tor był najwolniejszy. Wyprzedził o pół sekundy Strolla, ale nawet biorąc pod uwagę korektę to i tak był wolniejszy o 1,3 sek. od Sirotkina. - Kubica nie zrobił wszystkiego, by przekonać Williamsa do tego, by od razu dać mu kontrakt. Wszystkie zmienne sprawiają, że zespół będzie miał do podjęcia bardzo trudną decyzję - pisze Benson. Alternatywami dla Kubicy są wspomniany Sirotkin oraz Daniił Kwiat, Pascal Wehrlein i Paul di Resta.