MŚ piłkarek ręcznych. Polska wygrywa z kandydatem do medalu. Szwedki zaskoczone  

spectator_zm pół godziny temu

Nooo... naprawdę byłem zaskoczony!

Nie spodziewałem się tak dobrej gry naszych szczypiornistek, zagrały znakomity mecz i zasłużenie pokonały faworyzowane Szwedki. Brawo!

Niesamowite były 3, czy 4 kolejne bramki rzucone Szwedkom do pustej bramki. To było coś absolutnie wyjątkowego! Nie przypominam sobie, by w jakimkolwiek meczu w piłce ręcznej na takiej imprezie coś takiego miało miejsce. To musi przejść do historii.

Te 2 minuty to był prawdziwy nokdaun, po którym Szwedki już się nie pozbierały, choć ambitnie próbowały. I to te bramki zadecydowały o naszej wygranej.

Coś takiego musi cieszyć...