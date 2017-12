MŚ 2018. Kamil Grosicki: Z Senegalem zwykłe turbo może nie wystarczyć

Polska w pierwszym meczu zmierzy się z afrykańską reprezentacją, a w kolejnych spotkaniach zmierzy się z Kolumbią i Japonią.

Grosicki uważa tę grupę "za bardzo trudną, ale do awansu, który jest celem minimum". Za najtrudniejszy mecz uważa ten z Senegalem. Jest to zespół, który na sto procent będzie przygotowany bardzo dobrze fizycznie, to są atleci.

- Nasza grupa jest bardzo szybka, w każdym z tych zespołów są szybcy zawodnicy. Mam ksywkę TurboGrosik; na tym turnieju nie może być turbo, tylko musi być bi-turbo. W tym pierwszym meczu z Senegalem trzeba będzie na bardzo wysokich obrotach grać, bo tam naprawdę są bardzo szybcy, silni zawodnicy. Zwykłe turbo może nie wystarczyć. To będzie bardzo ciężki mecz.