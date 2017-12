Piłkarz Lanus popełnił błąd w meczu i... myśli o zakończeniu kariery

To błąd 24-latka, który nie zdołał odegrać piłki do kolegi, podarował gościom gola na 1-0 w 12. minucie (strzelił go Fernandinho).

- Czuję się winny i myślę, że to koniec. Myślę o skończeniu z piłką. Przemyślę to, ale taki błąd nie powinien mi się zdarzyć. Nie miałem dobrej nocy, chciałbym przeprosić kibiców Lanus. Zasługiwali na to trofeum, ale ze względu na mój błąd mieliśmy utrudnione zadanie - powiedział Gomez w rozmowie z "TyC Sport". W czerwcu tego roku zawodnik Lanus zadebiutował w reprezentacji Argentyny.