La Liga. Celta Vigo zatrzymała Barcelonę

Strzelanie na Camp Nou zaczęła Celta. W 20. minucie kapitalnym podaniem obsłużony został Iago Aspas. Linię spalonego złamał Gerard Pique. Oko w oko z ter Stegenem stanął Aspas i Maxi Gonzalez. Uderzał ten drugi, ale bramkarz Barcelony obronił jego strzał. Przy dobitce Aspasa był już jednak bez szans.

Celta z prowadzenia cieszyła się krótko, ledwie dwie minuty. Wyrównał Lionel Messi - Argentyńczyk strzelił między nogami Rubena Blanco. Chwilę później Barcelona powinna prowadzić. Tym razem Messi zagrał prostopadle do Luisa Suareza - piłka wpadła do bramki, ale sędzia uznał, że był spalony. Jak pokazały powtórki - niesłusznie.

Po przerwie Suarez znowu trafił, spalonego nie było. Barcelona wyszła na prowadzenie, ale Celty to jednak nie złamało. W 70. minucie Aspas ośmieszył w polu karnym Albę i wycofał do Gomeza, który mocnym strzałem doprowadził do remisu. Barcelona miała kolejne okazje, ale żadnej z nich nie wykorzystała = nie wygrała drugiego z rzędu meczu w lidze hiszpańskiej.

Blaugrana ma pięć punktów przewagi nad drugą Valencią i dziewięć nad klubami z Madrytu - Realem i Atletico. Jej przewaga może jednak jeszcze stopnieć, bo te drużyny mają jeszcze do rozegrania swoje mecze w tej kolejce (Valencia z Getafe, Atletico z Realem Sociedad, Real z Athletikiem Bilbao).