Mundial 2018. Lewandowski czeka na mecz z Kolumbią

Polka na mistrzostwach świata 2018 zagra w grupie z Senegalem, Kolumbią i Japonią. - To nie jest łatwa grupa. Nie jesteśmy w niej faworytem. Fajnie, że mamy interesujących rywali z różnych kontynentów. Czekam z niecierpliwością na mecz z Kolumbią i pojedynek z klubowym kolegą, Jamesem - powiedział Robert Lewandowski cytowany przez oficjalną stronę Bayernu Monachium.

O zdanie zapytano też gwiazdora Kolumbii. - Naszym celem jest faza pucharowa. To trudna grupa, naprawdę skomplikowana, ale my chcemy spełnić marzenia naszych kibiców. Mamy nadzieję, że zagramy trzy dobre spotkania - skomentował James Rodriguez, który jest wypożyczony z Realu Madryt do ekipy mistrzów Niemiec.



Pierwszy mecz Polacy rozegrają 19 czerwca w Moskwie na Otkrytije Arenie o godzinie 17.00 z Senegalem.

W drugiej kolejce - 24 czerwca - zagramy z teoretycznie najsilniejszym rywalem, czyli reprezentacją Kolumbii o 20.00 w Kazaniu.

Natomiast ostatni mecz odbędzie się 28 czerwca o 16.00 w Wołgogradzie. Przeciwnikami Polski będą Japończycy.