Mundial 2018. "The New York Times": Polacy najsłabsi z pierwszego koszyka

"Nasz sąsiad prostą sztuczką oszukał system, wpadł do pierwszego koszyka między Niemców i Brazylię, obnażając błędy rankingu FIFA" - pisał przed losowaniem niemiecki "Focus". Z kolei dziennikarze "Yahoo" nazwali Polskę siejącą spustoszenie anomalią, która gra pierwszy raz na mundialu od 2006 roku, a wepchnęła się między Niemcy i Brazylię. "Wypchnęła z pierwszego koszyka np. Hiszpanię, bezdyskusyjnie jedną z pięciu najlepszych drużyn świata" - dodano.

Wcześniej w podobnym tonie o Polakach pisano w Anglii i Hiszpanii. Polska znalazła się w pierwszym koszyku dzięki wysokiemu miejscu w rankingu FIFA, które decydowało o rozstawieniu przed losowaniem. Kadra Nawałki nie grała sparingów przez rok, co pozwoliło jej na tak wysoki awans.

Do podobnych wniosków doszli dziennikarze "New York Times". Eksperci prestiżowego dziennika zauważyli, że Polska ograłą system i przechytrzyła kontrowersyjne zasady rozstawienia, które nie oddają faktycznej siły zespołów. Dodano, że Polska jest obiecującym zespołem, ale w pierwszym koszyku była zdecydowanie najsłabsza i nie należy do faworytów turnieju. O awans z grupy mamy powalczyć z Senegalem.

Boniek zwraca uwagę na kartelową zmowę

Zbigniew Boniek odpiera wszystkie zastrzeżenia. W programie Sport.pl "Sam na Sam" powiedział, że narzekające potęgi są w zmowie kartelowej. Czołowe reprezentacje umówiły się na granie meczów towarzyskich przede wszystkim między sobą. Przede wszystkim, bo nie każda z potęg - potęg biorąc pod uwagę nie tylko sport, ale i marketing - dobierała sobie rywali wyłącznie spośród innych potęg.

