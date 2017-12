Jan Paweł II, Manzuki i Milik z Lazio. Wszyscy cieszą się z wylosowania Polski, choć wiedzą o nas niewiele

Tuż po tym, jak do grupy H dolosowana została Japonia, chyba wszyscy zainteresowani odnieśli wrażenie, że los nie był dla czterech reprezentacji ani zbyt łaskawy, ani przesadnie surowy. Chyba najlepiej wynik piątkowej ceremonii podsumował selekcjoner Adam Nawałka. – Jest to grupa tajemnicza, ale i mocna. Podchodzimy do niej z dużym szacunkiem, choć także z wiarą we własne możliwości. Ale to było dobre losowanie – powiedział polski trener. W tym samym tonie wypowiadali się także szkoleniowcy trzech pozostałych zespołów, a także dziennikarze z Kolumbii, Senegalu i Japonii. Ich wiedza na temat Polski jest jednak znikoma.

Manzuki i Milik z Lazio

Na losowanie nie narzekali obecni w Moskwie Senegalczycy. Według reportera dziennika „Stades” Brehimy Diakité Polska, a także Rosja, były wymarzonymi reprezentacjami na które mógł trafić zespół z zachodniej Afryki. – Najbardziej chcieliśmy zmierzyć się z Rosją z którą moglibyśmy rozegrać mecz otwarcia. Ale Polska to też dobry wybór. Na pewno była możliwość, aby trafić do dużo silniejszej grupy. Ta nasza jest za to niezwykle wyrównana – powiedział Sport.pl senegalski dziennikarz. Zabawnie było, gdy spytaliśmy go o polskich piłkarzy. – Znam dwóch! Lewandowskiego i „Manzuki” – stwierdził, a gdy dopytaliśmy go kim jest tajemniczy „Manzuki”, z trudem wymówił nazwisko… Mario Mandžukicia.

Niewiele lepiej orientowali się Japończycy, których do stolicy Rosji przyjechało aż 40. – Robert jest u nas bardzo popularny. Trochę mniej znany jest Kuba z Borussii Dortmund. Kojarzę też Milika z Lazio Rzym – chwalił się Kentaro Tsuchiya z „Kyodo News”.

Tajemnicza Polska

Diakité dodał: „O Polsce nie wiemy zbyt dużo. W naszym kraju ludzie rozpoznają tylko Lewandowskiego. I oczywiście trener Henryk Kasperczak, który był selekcjonerem Senegalu. Ale ostatnio nie poszło mu najlepiej i szybko musiał spakować swoje walizki”.

Hitoki Nakagawa, moskiewski korespondent „The Asahi Shimbun”, również przyznał, że dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni Polska to kraina egzotyczna. – Znamy piłkarzy, którzy byli kolegami Shinji Kagawy w Dortmundzie. Ale poza tym nie wiemy o Polsce zbyt wiele… Pamiętam za to nasz ostatni mecz. Pokonaliśmy was 1:0 a bramkę strzelił Hidetoshi Nakata (w rzeczywistości było 0:2, drugiego gola zdobył Naohiro Takahara – przyp. aut.).

Wiedzą o Polsce popisywał się natomiast Javier Hernández Bonnet, prezenter kolumbijskiej „Caracol Televisión”. – Dla nas Polska to Tomaszewski, Deyna, Lato, Boniek i Kasperczak, ten ostatni był wspaniały. Poza tym wszyscy znamy i kochamy Jana Pawła II – mówił, aż zapytaliśmy go o obecnych reprezentantów Polski. Tu jego wiedza, podobnie, jak u kolegów z Senegalu i Japonii, skończyła się na Lewandowskim. – Ale spokojnie, będziemy wiedzieć o was wszystko. Co więcej, José Néstor Pekerman już przed losowaniem zlecił wstępną analizę Polski, bo wszyscy w Kolumbii chcieliśmy trafić na waszą reprezentację. Woleliśmy Polskę nawet od Rosji, bo w ostatnich meczach udawało się nam was ogrywać. A to dość istotny aspekt psychologiczny. Dlatego bardzo ucieszyło nas piątkowe losowanie – dodał.

Kolumbijski Lewandowski

Nasi rozmówcy zgodnie przyznawali jednak, że spośród wszystkich zespołów z grupy H, to kadra Adama Nawałki w ostatnich latach prezentowała się najlepiej. – Kolumbia ma dziś swoje problemy. Przechodzimy pewną ewolucję, Pekerman zmienia drużynę. Ale wciąż mamy moc. Mamy też kolumbijskiego Roberta Lewandowskiego, czyli Radamela Falcao. I Jamesa Rodrígueza, który będzie naszym agentem w Bayernie Monachium – puścił oko Hernández Bonnet. Mniej optymistycznie o swojej reprezentacji mówili Japończycy. – Drużyna nie jest w najwyższej formie. Najlepsi piłkarze niezbyt przepadają za trenerem Vahidem Halilhodžiciem. Komunikacja na linii piłkarze-szkoleniowiec nie jest najlepsza. A wszystko przez taktykę, której po prostu brakuje. Japonia ma mocną pomoc, gdzie gra na przykład Kagawa czy Keisuke Honda, ale Halilhodžić nie potrafi tego wykorzystać. Na pewno nie jest selekcjonerem, który ma duże poparcie – opisywał Masao Kurihara.

Scenariusze już gotowe

Senegalczyk Diakité przygotował już nawet plan dla naszych reprezentacji. – W pierwszym meczu Senegal pokonuje Polskę, tak jak Francję na mistrzostwach w 2002 roku. Później wy wygrywacie dwa spotkania i razem awansujemy do kolejnej rundy! – śmiał się przybysz ze słonecznego Dakaru. Podobny scenariusz mają Kolumbijczycy. – Polska na pierwszym miejscu, Kolumbia na drugim - tak widzę naszą grupę. Ewentualnie możemy się zamienić miejscami – stwierdził Javier Hernández Bonnet z „Caracol Televisión”. Jedynie Japończycy – świadomi swojej pozycji w futbolu – wieszczyli minimalistycznie, że Polska wygra dwa pierwsze mecze i zapewni sobie awans, a w ostatnim – właśnie przeciwko Japonii – pozwoli rywalom z Azji strzelić kilka bramek. Na pewno jednak po trzech czerwcowych starciach kibice naszych rywali (i dziennikarze) dowiedzą się, że Polska to nie tylko Lewandowski.