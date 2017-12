Losowanie MŚ 2018. Trenerzy rywali o Polsce: dobry atak, dobra organizacja, ładna gra

Bośniak Vahid Halilhodzić wprowadził na mundial już trzecią reprezentację i pod tym względem jest najbardziej doświadczonym z trenerów w grupie H. Ale na mistrzostwa jedzie dopiero drugi raz, bo po pierwszym awansie, z Wybrzeżem Kości Słoniowej do mundialu 2010, został zwolniony cztery miesiące przed turniejem, po nieudanym Pucharze Narodów Afryki. Debiutował w MŚ jako trener (jako piłkarz grał z reprezentacją Jugosławii w 1982) cztery lata temu i potrafił z Algierią awansować z grupy z Belgią, Rosją i Koreą Południową.

- Mogło być gorzej. Grupa H jak Halilhodzić, prawda? – mówił Halilhodzić po losowaniu. Rozmawiał tylko po francusku, w kadrze Japonii zawsze towarzyszy mu tłumacz. - Każda drużyna tej grupy jest przekonana, że ma szansę awansować. Polacy grają ładnie, mają indywidualności. Najważniejszą jest oczywiście najlepszy strzelec, Lewandowski. Jeden z najlepszych napastników świata. A my przez siedem miesięcy do mundialu musimy określić, jakie są nasze najważniejsze cele i jak się do nich przygotować. Mecz otwarcia gramy z Kolumbią, trudnym rywalem, którego piłkarze lubią pojedynki, grają agresywnie. Przez przypadek całkiem niedawno obejrzałem ich mecz z Chile, który wygrali 4:0. A Senegal też jest typowy dla tej części Afryki: moc, warunki fizyczne. Musimy przeanalizować, jak zatrzymamy piłkarzy którzy mają pod dwa metry wzrostu – mówił Halilhodzić.

Aliou Cisse, trener Senegalu, będzie najmłodszym trenerem w mistrzostwach. W 2002 był kapitanem i defensywnym pomocnikiem rewelacji tamtych mistrzostw, niespodziewanych ćwierćfinalistów. - O Polsce wiem, że ma wielu dobrych piłkarzy, świetny atak, jest dobrze zorganizowana i mocna fizycznie. Ja mam dobrą, młodą drużynę, która z roku na rok się rozwija. Mundial to kolejna okazja by zrobić postępy – mówi Cisse.