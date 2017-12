MŚ 2018. Karol Linetty skomentował rywali, z którymi Polska zagra w grupie na mundialu

Z drużynami z Ameryki Południowej, Afryki i Azji zmierzą się piłkarze Adama Nawałki w fazie grupowej mistrzostw świata. 19 czerwca zagrają w Moskwie z Senegalem, 24 czerwca w Kazaniu z Kolumbią, a 28 czerwca w Wołgogradzie z Japonią. - Rywale egzotyczni. I trudni. Ale na takich turniejach łatwych nie ma - zwraca uwagę Linetty.

- Czy wolałbym zmierzyć się z kimś innym? Nie miałem żadnych swoich typów. Losowanie oczywiście oglądałem - w domu, z moją dziewczyną - ale specjalnie się nie ekscytowałem. Jest Senegal, Kolumbia, Japonia - no i dobrze. Trzeba walczyć. Najpierw o wyjazd na mundial, a potem o złoto - dodaje.

- Największą zagadką na dziś jest dla mnie Japonia. Nie wiem, ja gra ta reprezentacja, nie znam jej żadnego zawodnika. Z pozostałych kilku znam. Najlepiej Kolumbijczyków, bo Duvan Zapata to mój kolega z drużyny. Grałem też z Luisem Murielem, który teraz jest piłkarzem Sevilli.

- Ale na rozpracowanie rywali jeszcze przyjdzie czas - nasz sztab szkoleniowy o to zadba. Teraz jedyne, co się liczy, to praca. Praca, praca i jeszcze raz praca. Jak najlepsza gra, by zasłużyć na powołanie - kończy pomocnik Sampdorii.

Linetty w kadrze rozegrał 18 meczów. Debiutował cztery lata temu w towarzyskim starciu z Norwegią (3:0). Zdobył w tym spotkaniu jak na razie swoją jedyną bramkę w reprezentacji Polski. Był też w 23-osobowej kadrze na Euro 2016, ale nie zagrał w żadnym spotkaniu.