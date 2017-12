Losowanie MŚ. Polska delegacja z optymizmem, ale bez euforii. "Nie ma problemów, są sytuacje"

- Powinniśmy być zadowoleni, ale przestrzegam przed wielkim optymizmem. Przeciwnicy są bardzo groźni. Grają zupełnie inną piłkę. Gdybym miał wskazać faworyta, nie wybrałbym reprezentacji Polski. Będziemy musieli ciężko pracować – powiedział Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji Polski w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim z portalu Łączy Nas Piłka.

Delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła losowanie z optymizmem. Tym bardziej, że nie skomplikowała się sytuacja z wyborem bazy Polaków. Będzie nią najprawdopodobniej Soczi, a loty na mecze w fazie grupowej nie będą wyjątkowo męczące. Pierwszy mecz kadra Adama Nawałki zagra w Moskwie, drugi w Kazaniu, a trzeci w Wołgogradzie.

- To było dobre losowanie pod względem logistycznym. Znamy już wszystkie odległości, loty, a przede wszystkim uniknęliśmy zmian czasowych. Pierwszy lot potrwa dwie godziny i piętnaście minut. Drugi dwie godziny i dziesięć minut, a trzeci godzinę i dziesięć minut. To wszystko już wiemy. Teraz trzeba zakasać rękawy i czeka nas 'robótka', jak mówi selekcjoner Nawałka – przyznał Iwan.

Reprezentacja Polski mundial w Rosji rozpocznie 19 czerwca. Późno, ale dla sztabu to żaden problem. W kadrze Nawałki nie ma problemów są sytuacje. - Zawodnicy będą po ciężkich sezonach, więc jest szansa na dłuższy odpoczynek. Szukamy pozytywów – zaznaczył Iwan.

Co z meczami towarzyskimi? Kadra Nawałki zagrała tylko dwa mecze z reprezentacjami spoza Europy – z Urugwajem i Meksykiem w listopadzie. Wcześniej Polacy grali wyłącznie z zespołami z naszego kontynentu.



- Chcemy szukać sparingpartnerów o podobnej charakterystyce do naszych grupowych rywali. Przed nami trudny i wymagający czas rozmów, wyjazdów i działań logistycznych, ale dla nas to sama przyjemność – zakończył dyrektor reprezentacji Polski.