MŚ 2018. Kamil Grosicki skomentował rywali Polski w fazie grupowej

Na początek Senegal, potem Kolumbia, a na koniec Japonia. Polska w piątek poznała rywali, z którymi w czerwcu zmierzy się na mistrzostwach świata w Rosji. - Mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. Nie ma co narzekać. Trzeba wyjść na boisko i pokazać, kto jest lepszy. Ale też nie ma co się pompować, bo grupa jest naprawdę wyrównana. Powiedziałbym nawet, że trudna - ocenia Kamil Grosicki.

I dodaje: - Gdy przed losowaniem dzwonili do mnie dziennikarze i pytali, kogo typuję do grupy śmierci, wskazywałem Hiszpanię i właśnie Senegal i Japonię. No i są: Senegal i Japonia. Do tego jeszcze Kolumbia.

- Na razie o rywalach wiemy niewiele. Ale to też nie jest tak, że zmierzymy się z jakimiś kosmitami. Coś tam jednak wiemy. Wiemy, że Senegal to drużyna silna fizycznie, wybiegana, szybka. Kolumbia - dobrze wyszkolona technicznie. A Japonia - ułożona taktycznie, sprytna - omawia "Grosik".

- Będzie trzeba się sprężyć. I rozpracować rywali taktycznie, co uważam za kluczowe. Nasz sztab będzie miał trochę roboty, ale da radę. My też damy. Lecimy do Rosji, by wyjść z tej grupy, a potem zajść jak najdalej. To nasz cel - przypomina skrzydłowy reprezentacji Polski.