La Liga. Bale ma problem z psychiką?

Walijczyk wrócił na boisko po kolejnej kontuzji w spotkaniu Pucharu Króla z Fuenlabradą (2:2). Bale wszedł na boisko jednak dopiero w 62. minucie, choć jak przekonują hiszpańscy dziennikarze spotkanie miał rozpocząć w pierwszym składzie. Piłkarz jednak zadzwonił do jednego z fizjoterapeutów i przyznał, że nie jest gotowy na grę od początku, a podczas meczu grał z wyraźnym grymasem na twarzy.

"Dziennikarze ocenili, że wyraźnie jest to już problem psychologiczny, a atakujący absolutnie nie jest pewny swojego ciała. Podstawą tych rozważań jest to, że medycznie nic mu w tym tygodniu nie było, a żadne skany nie wykazały jakichkolwiek uszkodzeń w tkankach. Walijczykowi brakuje pewności co do swojej fizyczności i boi się potwornie kolejnego odnowienia urazu. We wtorek po dwóch akcjach bramkowych wziął jeszcze udział w 3-4 sytuacjach i dosłownie stanął. Przez ostatnie 5 minut wyraźnie starał się uniknąć jakiegokolwiek sprintu" - czytamy na realmadrid.pl

Według informacji z otoczenia piłkarza Bale wciąż odczuwa ból w łydce i z tego powodu opuści kolejny ligowy mecz.