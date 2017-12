Cannavaro dla Sport.pl: Lewandowski wystarczy, aby Polska osiągnęła sukces

Sebastian Staszewski: Jak bardzo boli pana brak awansu Włoch na mistrzostwach świata?

Fabio Cannavaro: To katastrofa! Wielka katastrofa. Italia jest dziś załamana. Trudno się nam dziwić. Z drugiej strony uważam, że to odpowiedni moment, aby coś zmienić. Ludzie myślą podobnie. Chcą ewolucji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja nie mam na to wpływu, bo pracuję w Chinach, ale wiem, że są specjaliści, którzy wyprowadzą kadrę na prostą.

W Rosji zagra reprezentacja Polski. Może być czarnym koniem turnieju?

Mistrzostwa to wielka niewiadoma. Ale Polska ma potencjał i odpowiednich zawodników.

Kim są ci „odpowiedni zawodnicy”? Poza Robertem Lewandowskim.

Macie Lewandowskiego. A Lewandowski wystarczy, aby osiągnąć sukces.

Brakuje panu kogoś w polskiej drużynie?

Jestem zaskoczony, że nie ma w niej Adriana Mierzejewskiego z którym pracowałem w Arabii Saudyjskiej. Chociaż nie jestem selekcjonerem waszej drużyny, to pomyślałbym o nim. Ale jednocześnie wiem też, że praca trenera jest niełatwa.

Kto będzie faworytem mundialu?

Na pewno Niemcy, Hiszpanie i Brazylijczycy. Poza tym to odpowiedni czas, aby Leo Messi wygrał coś z reprezentacją Argentyny. To dla niego ostatnia szansa.