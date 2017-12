Skoki narciarskie. Najbliższy konkurs bez lidera PŚ

Tomoharu Yokokawa już przed sezonem planował przerwę swoich najlepszych skoczków podczas zawodów w Rosji. Planów trener Japończyków nie zmienił, mimo że Junshiro Kobayashi dzięki wspaniałym występom w Wiśle i Kussamo jest liderem Pucharu Świata.

Japończycy wrócili do kraju, więc w weekend poznamy nowego lidera. Kto nim będzie? Na drugim miejscu jest obecnie Jernej Damjan, który traci do Kobayashiego zaledwie 26 punktów, trzeci jest Norweg Daniel Andre Tande (31 pkt. straty). Najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest piąty, traci do Japończyka 35 punktów.

W piątek o godz. 15 kwalifikacje do konkursu. Pierwsze zawody w sobotę o godz. 16.15. Relacja na żywo w Sport.pl.