Premier League. Manchester United nie rezygnuje z pozyskania Antoine'a Griezmanna

Portugalczyk gwiazdę Atletico chciał sprowadzić już latem. Do transferu jednak nie doszło, bo z powodu zakazu transferowego, Atletico nie miałoby szans na znalezienie zastępstwa dla swojej gwiazdy. Sam zawodnik nie naciskał na opuszczenie klubu, gdyż nie chciał zostawić go na lodzie w trudnej sytuacji.

To, że Griezmann nie trafił na Old Trafford minionego lata nie znaczy, że do transferu nie dojdzie wcale. Według brytyjskich mediów Mourinho jest zdeterminowany do pozyskania Francuza i w ciągu kilkunastu najbliższych dni ma udać się do Madrytu, by nakłaniać zawodnika na przenosiny.

Wiadomo, że Griezmann w swoim kontrakcie ma zapisaną klauzulę odstępnego w wysokości 88 mln funtów. Wg niektórych źródeł do transferu mogłoby dojść już zimą, jednak tylko pod warunkiem, jeśli Atletico odpadnie z Ligi Mistrzów. 1 stycznia nowym napastnikiem klubu oficjalnie zostanie Diego Costa, którego madrytczycy sprowadzą z Chelsea.

- Mam bardzo dobre relacje z Paulem Pogbą, jednak on nie wpłynie na moją decyzję. Na razie nic w tej sprawie nie wiem, ale być może któregoś dnia założę koszulkę Manchesteru United - tak jeszcze niedawno komentował swoją przyszłość Griezmann.

W obecnym sezonie Francuz rozegrał 16 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował pięć asyst. Wg hiszpańskich mediów transferem Griezmanna zainteresowana byłaby też FC Barcelona.