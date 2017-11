Kolarstwo. Bańka: Wszyscy członkowie zarządu mają złożyć dymisję

W poniedziałkowej rozmowie ze Sport.pl prezes Polskiego Związku Kolarskiego Dariusz Banaszek przekonywał, że dopiero z wywiadu byłego wiceprezesa Piotra Kosmali dla Sportowych Faktów dowiedział, się, jak poważne są oskarżenia wobec jednego z pracowników związku, który miał m.in. wykorzystywać seksualnie zawodniczki. Dotarliśmy jednak do nagrania z wrześniowego posiedzenia zarządu, podczas którego Banaszek ostrzegał członków zarządu, że to sprawa dla prokuratury. To była jego odpowiedź na argumenty tych członków zarządu, którym nie podobało się wcześniejsze zwolnienie dyscyplinarne wspomnianego pracownika.

Na kolejne informacje ujawniane w mediach ponownie odpowiedział minister sportu, który już wcześniej apelował o dymisję zarządu związku.

- Jeszcze raz: WSZYSCY członkowie zarządu muszą złożyć dymisję dla dobra polskiego kolarstwa. Jest to warunek absolutnie konieczny. Musi nastąpić całkowity reset! - napisał na Twitterze Witold Bańka.