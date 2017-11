Siatkówka. Zmiany w MKS-ie Będzin - dwa rozstania

21-letni Matej Kok dołączył do będzińskiego zespołu na początku sierpnia, poja

wiając się na boisku w sześciu spotkaniach ligowych. Łącznie zdobył tylko 7 punktów we wszystkich meczach Jego miejsce w kadrze MKS-u zajął inny ze Słoweńców, Jan Klobucar.

Nowym pracodawcą Mateja Koka został ACH Volley Lublana, czterokrotny mistrz Słowenii. - Matej to melodia przyszłości. Jego czas w PlusLidze dopiero nadejdzie - zapowiada Stelio DeRocco, trener będzińskiej drużyny.

Z kolei Dawid Woch opuścił MKS, by przenieść się do ligi francuskiej. – Wiem, że to mocny klub, który wygrał w zeszłym sezonie rozgrywki Ligue B. W drużynie występuje Yoann Jaumel, reprezentacyjny rozgrywający, o którym słyszałem wiele dobrego. Jest także Adam Bartoš, Czech, który nie tak dawno grał w BBTS-ie Bielsko-Biała. W poprzednim sezonie w Nicei grał Miloś Terzić, aktualnie gracz Cuprum Lubin. Jest trochę znanych twarzy i myślę, że będzie dobrze – mówi o swoim nowym pracodawcy, Nice VB, 20-letni środkowy. Jego klub to obecnie 7. zespół Ligue A.

To był drugi sezon Wocha w PlusLidze. Młody zawodnik to mistrz Europy kadetów i juniorów oraz mistrz świata kadetów.