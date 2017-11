Siatkówka. MŚ 2018. Polska poznała rywali. Biało-czerwoni w trudnej grupie

Jeszcze przed losowaniem pewne było, że reprezentacja Polski zmierzy się z Bułgarią w grupie D. Dopiero w czwartek rozlosowano natomiast kolejne cztery drużyny, z którymi będą rywalizować biało-czerwoni. Są to Iran, Kuba, Finlandia i Portoryko.

Najtrudniej dla biało-czerwonych zapowiadają się spotkania z Iranem, Bułgarią i Kubą. Są to bowiem drużyny z czołówki światowego rankingu. Iran zajmuje w nim 8. miejsce, Bułgaria 14., a Kuba 16. Wszystkie wymienione zespoły podczas ostatnich mistrzostw - które wygrali Polacy - bez problemów wyszli ze swoich grup, ale do strefy medalowej już się nie dostali.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw zostali podzieleni na cztery szcześciozespołowe grupy. Z każdej z nich do kolejnej fazy turnieju awansują cztery najlepsze drużyny, które utworzą kolejne cztery grupy. Następnie, do trzeciej rundy przejdą po dwie najlepsze ekipy, które ponownie zostaną podzielone na dwie grupy po trzy drużyny, z których do strefy medalowej przejdą cztery reprezentacje.

Mistrzostwa odbędą się we wrześniu 2018 roku (10 – 30 września) we Włoszech i Bułgarii. Mecze rozgrywane będą w Rzymie, Mediolanie, Florencji, Bari, Bolonii, Turynie, Sofii, Ruse i Warnie, gdzie rywalizować będą biało-czerwoni.

Wszystkie grupy mistrzostw:

Grupa A: Włochy, Argentyna, Japonia, Belgia, Słowenia, Dominikana

Grupa B: Brazylia, Kanada, Francja, Egipt, Chiny, Holandia

Grupa C: USA, Rosja, Serbia, Australia, Tunezja, Kamerun

Grupa D: Bułgaria, Polska, Iran, Kuba, Finlandia, Portoryko