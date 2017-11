Oficjalnie: Daniel Cormier vs. Volkan Oezdemir zmierzą się na UFC 220

Oezdemir wygrał wszystkie 3 dotychczasowe walki w UFC, z czego w dwóch ostatnich pojedynkach spędził w sumie nie wiele ponad minutę, pokonując błyskawicznymi nokautami wysoko notowanych Mishę Cirkunova oraz Jimiego Manuwę. 10 z 12 pojedynków wygranych przez niego przed dołączeniem do UFC również zakończyło się pod gradobiciem ciosów przed końcem pierwszej rundy. Szwajcar nie bez powodu nosi więc pseudonim No Time (ang. brak czasu, przyp. red.). W przeszłości przepowiadał on już swój scenariusz na walkę mistrzowską jako kolejny szybki nokaut.

Volkan chcąc zrealizować swój plan stanie przed nie lada wyzwaniem, dotychczas nie było bowiem czystego od niedozwolonych substancji zawodnika, który znalazł by sposób na skończenie Cormiera przed czasem.

