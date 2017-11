Primera Division. "Marca": Real Madryt blisko kupna Kepy

Bramkarz Athletiku jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy na swojej pozycji w Hiszpanii. Kontrakt 23-latka z baskijskim klubem wygasa wraz z końcem tego sezonu. Mimo to Real jest gotowy zaoferować za niego 20 mln euro, byle tylko pozyskać go już zimą.

Jak na te plotki reaguje Keylor Navas, obecny numer? - Nie czuję potrzeby udowadniania niczego nikomu. Cieszę się swoją karierą i możliwością gry w Realu Madryt - powiedział w rozmowie z Fox Deportes. - Nie wiem co się zdarzy w przyszłości, ale obecnie to ja tutaj jestem. Zachowuję spokój i cieszę się z tego co mam.

Navas zagrał w tym sezonie tylko w sześciu meczach ligowych ze względu na kontuzję. W bramce zastępował go Kiko Casilla.