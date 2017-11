Dziennikarze po testach Kubicy: To, czego teraz dokonuje, to cud

Robert Kubica we wtorek i środę testował opony Pirelli z zespołem Williams na torze w Abu Zabi. Polak przejechał w dwa dni w sumie 128 okrążeń, był najszybszy spośród trzech kierowców, którzy jeździli dla Williamsa. Jego środowy czas był siódmym wynikiem dnia. Williams był bardzo zadowolony z tego, jak spisał się Polak.

- Kubica pozostawił po sobie wrażenie ciągłej poprawy. Polak jest głodny kolejnych kilometrów, cały czas musi jeszcze popracować nad tym, by przejeżdżać czyste okrążenia, ale to nie wydają się jakieś wielkie przeszkody. Odczucie po testach jest takie, że to Kubica jest pierwszym wyborem zespołu - pisze włoski ekspert Roberto Chinchero z motorsport.com.

Dziennikarze podczas testów Kubcicy zwracali uwagę na przeróżne szczegóły, które miały pokazywać, że mimo długiej przerwy od startów w F1 Polak tempem nie odstawał. Jak zauważył Andrew Benson z BBC, strata Kubicy z najszybszego kółka w środę w do Sebastian Vettela, była zbliżona do tej, jaką miał Felipe Massa do Niemca w sobotnich kwalifikacjach. Brazylijczyk pojechał okrążenie kwalifikacyjne o 1,8 sekundy wolniej od Vettela, Kubica w środę miał czas gorszy o 1,9 sekundy. Warto pamiętać, że to tylko liczby. Szczegóły ustawień, ilości paliwa i stopnia zużycia opon pozostają tajemnicą.

Enrico Tronello z Fox Sports potwierdza, że ogłoszenia decyzji w sprawie partnera Lance'a Strolla należy spodziewać się przed Bożym Narodzeniem. Dodaje, że w Williamsie nie ma obaw o stan fizyczny i zdrowie Kubicy. - Paddy Lowe i Williams są zdania, że poradzi sobie ze startami w F1 - pisze.

Alex Pozo Perez z hiszpańskiego SoyMotor jest pod wrażeniem tego, co Kubica osiągnął od czasu swojego wypadku. - Niespełna rok po wypadku w Andorze połamał nogę po tym, jak poślizgnął się na oblodzonym chodniku. Do tej pory jego droga nie była usłana różami, ale pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych - pisał.

Zwracał też uwagę na prawą rękę Kubicy, której Polak już nie ukrywa. Jeszcze do niedawna nie sposób było go zobaczyć w koszulce z krótkim rękawem. - Widząc jak wygląda ramię Kubicy, to myślę, że to, czego teraz dokonuje, to cud - pisze z podziwem.