Siergiej Sirotkin: To co robi Kubica, to mega osiągnięcie

22-letni Sirotkin od 2016 roku był testowym kierowcą zespołu Renault. W tym sezonie dostał szansę jazd na czterech treningach, ale z różnych przyczyn zbyt wielu okrążeń nie pokonał. Renault pozwoliło mu na testy z Williamsem w Abu Zabi, bo prawdopodobnie nie przedłuży z nim kontraktu na kolejny rok.

Rosjanin walczy o pozostanie w F1. Chce miejsca w kokpicie i startów w wyścigach. Na rolę trzeciego kierowcy zgodzi się wtedy, gdy będzie miał pewny kontrakt na przynajmniej dwa lata.

Jego testy z Williamsem były udane. Pokonał 86 okrążeń, czyli więcej niż podczas czterech treningów w tym sezonie. Jeździł tego samego dnia co Robert Kubica, ale czas najszybszego okrążenia miał gorszy od Polaka o 0,4 sekundy. Nie można z tego jednak wyciągać zbyt wielu wniosków, bo jechali na innych oponach, inna była sytuacja na torze. Zespół był zadowolony z jego jazd.

Sirotkin po raz drugi dzielił auto z Kubicą. W czerwcu obaj testowali z Renault na torze w Walencji samochód z 2012 roku. W "Przeglądzie Sportowym" tak mówił o Polaku: - Oczywiście mógłbym zacząć od opowiadania o czasach okrążeń, ale dla mnie, cokolwiek mówią czasy, nie ma to znaczenia. Sam fakt, że jeździ tym samochodem i to na rozsądnym poziomie, sprawia, że ja czuję za niego dumę. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego jakie to jest trudne. Dla mnie jest… nie powiem „bohaterem”, ale na pewno mam dla niego ogromny szacunek. Nie będę nawet rozmawiał o tempie. To, co on robi, to mega osiągnięcie.

Sirotkin jest w gronie kandydatów do miejsca w zespole Williams. Panuje jednak powszechna opinia, że Rosjanin dostałby wpierw szansę jako trzeci kierowca. Kubica jest faworytem do zajęcia auta numer dwa, obok Lance'a Strolla. Zespół decyzję planuje ogłosić jeszcze w tym roku, prawdopodobnie przed świętami Bożego Narodzenia.