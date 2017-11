Trio bez sukcesów pędzi po mistrzostwo Polski. Ekstraklasę podbijają trenerzy z pustym CV

Trener, który pozwala bić swoich piłkarzy, a na dodatek tłumaczy później prasie, że do niego kibice „nic nie mieli”, nie ma prawa bytu w szatni. W szczególności nie ma takiego prawa szkoleniowiec, który dopiero zaczyna swoją pracę – w nowym kraju, w nowym środowisku i bez znajomości języka. A już na pewno musi to oznaczać koniec, gdy mowa o człowieku niemającym żadnego doświadczenia. Ani piłkarskiego, ani szkoleniowego. Tak w Warszawie rozpoczął „mission impossible” Romeo Jozak.

Na początku października grupa kilkudziesięciu kibiców czekała na wracający z Poznania autokar Legii. Stołeczni po fatalnym meczu przegrali z Lechem 0:3. Umięśnieni fani chcieli z nimi porozmawiać, ale nie skończyło się tylko na słowach. Mimo bójki Jozak stał z boku i nie reagował. W kolejnych dniach – gdy sprawa wyszła na jaw – piłkarze w nieoficjalnych rozmowach przyznawali, że nie widzą sensu dalszej współpracy z Chorwatem. A jednak 45-latek podjął rękawicę. Zaczął od zaproszenia całej drużyny na swoje urodziny. Następnie odciął zawodników od świata i tylko sobie znanym sposobem zbudował z nimi relację, która pozwoliła mistrzom Polski otrząsnąć się po trudnym starcie rozgrywek. Dziś – mimo porażki z Koroną Kielce 2:3 – Legia jest na podium. Do lidera traci zaledwie jeden punkt.

Asystent, doktor, dyrektor

Jozak, w przeciwieństwie do wielu chorwackich trenerów, m.in. Slavena Bilicia, nie może pochwalić się piłkarskimi trofeami zdobytymi na murawie. Podobno kiedyś uznawany był za duży talent. Grał w drugiej lidze, w Orijencie Rijeka, z tego miasta pochodzi. Mając 22 lata nabawił się jednak poważnej kontuzji kostki i zakończył przygodę z futbolem. Później poszedł na studia do Zagrzebia. Przez rok był stypendystą University of Memphis, gdzie uczył się psychologii sportu. Doszedł do tytułu doktora. W 1999 roku trafił do Dinama Zagrzeb. Ścignął go tam Ilija Loncarević, facet, który pracował w niemal każdym chorwackim pierwszoligowym klubie. Z Jozaka uczynił swojego asystenta. Drugi raz w Dinamie Jozaka zatrudnił Zdravko Mamić, który zlecił mu stworzenie od nowa klubowej akademii.

Misja zakończyła się powodzeniem. Z akademii Jozaka wyszło wielu reprezentantów Chorwacji, m.in.: Marko Pjaca z Juventusu Turyn, Alen Halilović, który był w Barcelonie i HSV, Tin Jedvaj z Bayeru Leverkusen czy Ante Ćorić, nowa młoda gwiazda Dinama. Romeo ma także duże doświadczenie organizacyjne. Był dyrektorem sportowym Dinama, pracował w chorwackiej centrali, pomagał reprezentacji Niko Kovaca. W 2013 roku rozmawiał o pracy z Arsenalem, chciał go zatrudnić Irlandzki Związek Piłki Nożnej i australijska federacja. Ale odmawiał. Odmawiał, bo nigdy samodzielnie nie prowadził seniorskiej drużyny. A to było jego marzeniem. Właśnie za nim przyleciał do Warszawy.

Wynalazek Mioduskiego

W najtrudniejszych chwilach przydało mu się wsparcie, jakie otrzymał od Dariusza Mioduskiego. Nowy-stary właściciel Legii od początku mocno wierzył w szkoleniowca, którego zatrudnienie było jego autorskim pomysłem. I choć chorwaccy dziennikarze ostrzegali przed trudnym charakterem Jozaka, okazało się, że Romeo – mimo nie najlepszego startu – w Polsce odnalazł się całkiem nieźle.

Marko Šivak, dziennikarz sportowy HRT Radio, we wrześniu mówił Sport.pl: „Romeo jest bardzo pewny siebie. Ma o sobie wysokie mniemanie. Kilkukrotnie miał przez to kłopoty”. Na Łazienkowskiej pewność siebie niedoświadczonego szkoleniowca również wzbudzała ironiczne uśmiechy, ale dziś coraz więcej osób ma przekonanie, że to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Przed nim jeszcze kilka testów – dwa okna transferowe i zimowy okres przygotowawczy. Ale już dziś można stwierdzić, że Romeo jest na dobrej drodze, aby w Warszawie skończyć lepiej, niż jego imiennik z Werony.

Bitwa o klapki

Równie hałaśliwie, co Jozak, zaczął w Kielcach Gino Lettieri. Już na starcie pokłócił się z piłkarzami o… klapki. W opublikowanej niedawno na Sport.pl sylwetce 50-letniego szkoleniowca tak opisywaliśmy letni konflikt: „W stołówce kieleckiego hotelu przekrzykiwało się kilkunastu mężczyzn. Wszystko zaczęło się od klapków Miguela Palanki. Hiszpan – jak później wyjaśnił – po ciężkich treningach narzekał na odciski i na obiad zdecydował się zejść w plażowym obuwiu. To zdenerwowało nowego szkoleniowca Gino Lettieriego, który najpierw dwukrotnie upomniał zawodnika, a później wyrzucił go z posiłku. Ostra decyzja nie przypadła do gustu pozostałym piłkarzom, którzy twardo stanęli w obronie kolegi (…) Lettieri postawił na swoim. Palanka najpierw opuścił pięciodniowe zgrupowanie, a później – Kielce. Klub pozbył się jednego z liderów oddając go do Anorthosisu Famagusta”.

Gino Kowboj Italiano

Kowbojski start włoskiego trenera z niemieckim paszportem tak tłumaczył prezes Korony Krzysztof Zając: „Był moment, kiedy Rada Drużyny odwiedzała mnie regularnie. Niektórzy chcieli nawet odchodzić. Inni mówili o zwolnieniu trenera. A mnie to cieszyło. Wiedziałem, że idziemy w dobrym kierunku, bo zaczął się proces, którego oczekiwaliśmy. Zmianie musiało ulec podejście i dyscyplina zawodników. I udało się. Choć było boleśnie, dostawaliśmy po uszach. Proszę mi jednak wierzyć, że nie miałem chwili zwątpienia w trenera. Wielkich rzeczy nie ma bez ofiar, więc i tu musiały być”.

Letteri nie mógł jednak oczekiwać, że zawodnicy z miejsca obdarzą go respektem. Nie miał ku temu argumentów. Piłkarzem był żadnym. W wieku 17 lat samochód roztrzaskał mu kolano, które Włoch leczył przez kolejne dwa lata. Środkowy pomocnik nigdy nie przebił się do składu ukochanego TSV 1860 Monachium, którego jest wychowankiem. Tam zaczął także pracę trenerską. I też nie podbił świata. Spadał z 2. Bundesligi z Wacker Burghausen i Arminią Bielefeld, gdzie był asystentem Norberta Meiera; nie utrzymał w trzeciej lidze FSV Frankfurt; wyleciał z Duisburga, który wcześniej wprowadził na zaplecze Bundesligi. Do Kielc wjechał jednak szeroko – co najmniej, jak charyzmatyczni Zdenek Zeman czy Giovanni Trapattoni, których podglądał na trenerskich stażach.

O poliglocie, co szukał wspólnego języka

Opiekun kieleckiego klubu, który zna aż cztery języki (poza włoskim i niemieckim także angielski, którego nauczył się w szkole i hiszpański – jego żona jest Argentynką), największą trudność miał w znalezieniu wspólnego języka z piłkarzami Korony. Krok po kroku, z pomocą młodego asystenta, 28-letniego Dawida Pietrzyka, zbudował jednak swoją pozycję. Dziś – choć wciąż trzyma żelazną dyscyplinę – z podopiecznymi tworzy jedność, co widać na pomeczowych filmikach prezentujących radość koroniarzy. I nawet jeśli przez niektórych piłkarzy wciąż nie jest uznawany za „swojaka”, to bronią go wyniki. Rozbicie Lechii Gdańsk (5:0) i Śląska Wrocław (3:0), remis na wyjeździe z ówczesnym liderem Górnikiem Zabrze (3:3) i pokonanie mistrza Polski Legii Warszawa (3:2), a przy tym aż 16 bramek strzelonych w pięć tygodni, muszą budzić szacunek. I budzą. W całej Polsce.

Hiszpański Misiewicz

Niewielu trenerów doczekało się miana futbolowego Misiewicza. A taki „zaszczyt” spotkał Francisco Ramíreza Gonzáleza. Czyli Kiko. Spośród walczącego o mistrzostwo tria, Hiszpan w Polsce pracuje najdłużej. Objęcie przez niego Wisły na początku 2017 roku wstrząsnęło krakowskim środowiskiem piłkarskim. Tytuł „Misiewicza” zawdzięczał faktowi, że na Reymonta sprowadził go Manuel Junco, nie tak dawno wiceprezes klubu, dziś dyrektor sportowy. To on podjął decyzję, że Wisłą, którą wcześniej prowadzili Kasperczak, Skorża czy Petrescu, zajmie się facet, który trenerskie szlify zdobywał w trzeciej i czwartej lidze. Wierzył w niego tylko Junco. Tak, jak Mioduski w Jozaka. I także Junco – trafił w dziesiątkę.

W ligowym debiucie Ramírez wygrał z Koroną. Do końca rundy zasadniczej na własnym stadionie nie przegrał ani jednego meczu. W lidze zajął szóste miejsce. Dzięki temu otrzymał nowy kontrakt, który wiąże go z Wisłą do finiszu sezonu 2018/19. I pewnie Kiko może spodziewać się kolejnego, bo po 17. kolejkach krakowianie zajmują piątą lokatę, do Górnika tracąc tylko cztery punkty.

Gips pod koszulką

Ramírez – podobnie, jak Jozak i Letteri – do Polski przyjechał jako człowiek bez mocnego CV. Przybysz z Tarragony występował w kilku klubach, ale nie wyżej, niż na trzecim poziomie, czyli w Segunda División B. Katalończyk przygodę z seniorskim futbolem rozpoczął oczywiście w lokalnym Gimnastiku. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w wieku 19 lat. Jak poinformowała „Gazeta Krakowska” – trener Wisły zarabiał wówczas 15 tys. peset miesięcznie, czyli ok. 400 zł. Legenda głosi, że na pierwszy trening przyszedł w koszulce na długi rękaw. W lipcu! Wszystko po to, aby zamaskować założony na przedramieniu gips. Na zajęcia najpierw chodził pieszo, a później dojeżdżał motocyklem, który dostał w prezencie od wujka. A dystans był niemały – do pokonania miał kilkanaście kilometrów.

Mimo wielkiej zawziętości kariery piłkarza nie zrobił. Chociaż jako napastnik strzelił kilka bramek. Gdy jednak w 1996 do drugiej ligi awansował Gimnastic, Kiko musiał odejść. I odszedł – do Sabadell. Później, gdy awans zrobiła Malaga, znów zabrakło dla niego miejsca. Kopał więc w niższych ligach broniąc barw Ceuty, Cartageny, Noveldy czy Tàrregi. Przygodę z futbolem postanowił zakończyć w wieku 30 lat.

Konferencja na środku ulicy

Z katalońskim Pobla de Mafumet i Castellón (z okolic Walencji) Ramírez trzykrotnie wywalczył o baraże o awans do Segunda División B. Bez skutku. Z L’Hospitalet raz udało mu się zmierzyć o wejście do drugiej ligi. Ale jego zespół przegrał z Leganés. Lepiej wiodło się mu w Pucharze Króla, gdzie drużyna z miasta Víctora Valdésa doszła aż do 1/16 finału. W grudniu 2014 roku prowadzony przez młodego szkoleniowca L’Hospitalet przegrał z Atlético Madryt 0:3 i zremisował 2:2. Na Vicente Calderón! Ramírez dał się poznać jako trener lubiący zaskakiwać. Kiedy żegnał się z Castellón, konferencję prasową zorganizował na środku ulicy. Wcześniej piłkarzom tego klubu kazał przyjść na trening w strojach karnawałowych. Tyle radości nie przynosiły jednak wyniki prowadzonych przez Kiko zespołów.

Walka o nowy kontrakt

47-letni Hiszpan nigdy nie pracował w cieplarnianych warunkach. Nie ma się co dziwić, że dał sobie radę w szalenie trudnym okresie krakowskiego klubu. Trener, podobnie jak piłkarze, przez długie tygodnie nie otrzymywał wynagrodzenia, albo na jego konto wpływały wyłącznie „połówki” wypłat. Dodatkowo Reymonta opuścił lider klubu, czyli Petar Brlek, który wyruszył na podbój Italii. Mimo to Ramírez nie traci entuzjazmu. Wciąż buduje. Maciejowi Sadlokowi pomógł tak bardzo, że obrońca trafił nawet do reprezentacji Polski. Trenerowi wiele zawdzięcza także inny kadrowicz Krzysztof Mączyński.

Ramírez nie ukrywa, że wzoruje się na Diego Simeone i Vicente del Bosque. Może, gdy popracuje w bardziej przyjaznych okolicznościach,pójdzie ich śladem? A, że dla Wisły idą lepsze czasy, to hiszpański szkoleniowiec powinien szykować długopis do podpisania nowej umowy. Chociaż pewnie najpierw chciałby zdobyć mistrzostwo. W czym przeszkodzić chcą mu… Romeo Jozak i Gino Lettieri.