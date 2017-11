Kanonada Barcelony, hat-trick i bramka z połowy Rooneya. Porażka drużyny Glika

Brak Ligi Mistrzów nie oznacza braku bramek i wielu emocji. Poza spotkaniami Pucharu Polski kibice mogli dziś liczyć na sporą dawkę zagranicznej piłki. Grano m.in. we Francji, Hiszpanii, i Anglii.

Pogrom Arsenalu, szczęśliwa Chelsea i koncert Rooneya

W Anglii najlepiej zapowiadały się spotkania Arsenalu z Huddersfield oraz Chelsea ze Swansea. Kanonierzy od samego początku spotkania z ligowym beniaminkiem przeważali, co pokazuje pierwsza bramka, strzelona przez Alexande`a Lacazette`a już w 3. minucie meczu, później swoje trafienia dołożyli również Alexis Sanchez, Mesut Oezil i dwukrotnie Olivier Giroud.

Komplet punktów zapewnił sobie również Everton, który od dłuższego czasu znajduje się w bardzo słabej formie. Zwycięstwo The Toffees zapewnił Wayne Rooney, który zaliczył hat-tricka, trzecią bramkę zdobywając strzałem z połowy boiska.

Zwycięstwo w końcówce wyrwał Manchester City. Sterling drugą bramkę dla "Obywateli" zdobył bowiem w 96. minucie.

Arsenal 5–0 Huddersfield

Bornemouth 1–2 Burnley

Chelsea 1–0 Swansea

Everton 4–0 West Ham

Manchester City 2–1 Southampton

Stoke 0–3 Liverpool

PSG z kompletem punktów. Monaco przegrywa na wyjeździe

We Francji głównie bez niespodzianek. W zasadzie była jedna - porażka AS Monaco w wyjazdowym meczu z Nantes. Spotkanie od początku toczyło się w wyrównanym, powolnym tempie, ale to gospodarze stwarzali sobie więcej dogodnych szans. Swoją minimalną przewagę udowodnili w 93 minucie, kiedy Lima pokonał bramkarza mistrzów Francji. Cały mecz w barwach gości rozegrał Kamil Glik.

Nie zawiodło Paris Saint-Germain, które pokonało Troyes po bramkach Neymara i Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk mógł mieć dwa trafienia na swoim koncie, ale nie wykorzystał rzutu karnego.

Angers 1-2 Rennes

Guingamp 0-0 Montpellier

Lyon 1-2 Lille

Metz 0-3 Marsylia

Nantes 1-0 Monaco

Toulouse 1-2 Nice

PSG 2–0 Troyes

Kanonada Barcelony. Real Sociedad przegrywa z 3-ligowcem

W Hiszpanii niespodzianka była jedna. Real Sociedad przegrał na własnym boisku z zespołem Lleida, przez co odpadł z Pucharu Króla. W pierwszym meczu wynik był równie sensacyjny, ponieważ padł remis 3-3. Bez problemów swoje mecze wygrały natomiast Sevilla i Barcelona. Dla Katalończyków bramki zdobyli: Paco Alcacer, Gerard Pique, Aleix Vidal, Denis Suarez i Arnaiz Jose.

Barcelona 5-0 Real Murcia

Real Sociedad 2-3 Lleida

Sevilla 4-0 Cartagena