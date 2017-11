Aubameyang w styczniu może trafić do Chelsea

Napastnik Borussii Dortmund od dłuższego czasu nie kryje się z tym, że chce odejść do innego zespołu. Latem dużo mówiło się o możliwym transferze do Chin, później w grę wchodziły przenosiny do Paris Saint-Germain, ostatecznie 28-latek pozostał jednak przy Signal Iduna Park.

Aubameyang może jednak nie dokończyć sezonu w barwach BVB, ponieważ już w styczniu będzie możliwy jego transfer do Chelsea. Władze The Blues widzą w nim wartościowego konkurenta do gry dla Alvaro Moraty, który trafił na Stamofrd Bridge w poprzednim okienku.

W tym sezonie Gabończyk wystąpił w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył aż 17 bramek. Sztab szkoleniowy Borussii narzeka jednak na zachowanie piłkarza, który często spóźnia się na treningi i nieprofesjonalnie podchodzi do wykonywania swoich obowiązków. Niemieckie media twierdzą, że były zawodnik m.in. francuskiego Saint-Etienne chce w ten sposób wymusić zgodę na transfer.