Formuła 1. Robert Kubica zakończył testy z Williamsem w Abu Zabi

Jak to przy okazji testów bywa najwięcej emocji wzbudzały czasy, które osiągał Polak. Dla porządku przypomnijmy, że we wtorek, gdy jeździł z większą ilością paliwa i sprawdzał się przede wszystkim na dłuższych przejazdach. Najlepszy czas jednego okrążenia to 1:41.296, co było dziewiątym wynikiem dnia.

Szybciej od Polaka pojechał we wtorek wieczorem Lance Stroll (1:39.580), czyli obecny kierowca Williamsa. Szybszy był też Siergiej Sirotkin, który testował auto przez większość środy. Rosjanin miał nieco problemów z samochodem, ostatecznie ukończył 86 okrążeń, a najlepszy jego wynik to 1:39.947.

Kubicy zostało na jeżdżenie nieco ponad godzinę, do tego w innych warunkach niż dzień wcześniej, bo już przy zapadającym zmroku. W środę Polak miał jeździć autem z małą ilością paliwa, a tym samym lżejszym, co pozwalało na osiąganie lepszych wyników. Miał też skorzystać wreszcie z jazdy na oponach z hipermiękkiej mieszanki. A przy okazji testował zjazdy na zmianę gum.

W środę przejechał w sumie 28 okrążeń. Jego najlepszy wynik to 1:39,485. Rezultat osiągnięty na tych najmiększych oponach pod koniec sesji testów. Z kierowców Williamsa był najszybszy, ale, co trzeba podkreślić wyraźnie, to nic nie oznacza. Dlaczego? To zespoły dysponują pełnym zestawem danych o samochodzie i każdym przejeździe, jako jedyne są w stanie zweryfikować, czy w danych warunkach na torze kierowca wycisnął z auta maksimum, czy miał jeszcze rezerwy. Nie mamy też pojęcia, jak w porównaniu z innymi kierowcami było ustawione auto Polaka. Warto też pamiętać, że testy w Abu Zabi są testami opon i priorytetem jest zrealizowanie programu nakreślonego przez firmę Pirelli.

Kubica udanie przejechał testy z Williamsem. We wtorek ze strony różnych członków zespołu padło wiele komplementów. Paddy Lowe, dyrektor techniczny zespołu, powiedział jasno, że niepełnosprawność Kubicy nie jest przeszkodą w dłuższych przejazdach, a i u samego kierowcy można było wyczuć umiarkowany, jak na niego, optymizm.

Co teraz? Czekanie. Williams zapowiadał, że w tym tygodniu nie ogłosi, kto będzie drugim kierowcą zespołu. Do tego, jednak nie można się przywiązywać. Zespół nie musi się spieszyć z decyzją, ma sporo czasu na analizę danych zebranych w Abu Zabi i pewnie decyzję podejmie wtedy, gdy będzie miał stuprocentową pewność, co do kierowcy, na którego chce postawić.

Kubica cały czas wydaje się głównym faworytem do fotela w Williamsie. Jazdy na torze Yas Marina potwierdziły, że z prowadzeniem samochodu nie ma żadnych problemów, jedyną niewiadomą jest tylko to, jak będzie się spisywał w trakcie wyścigu. A to da się sprawdzić dopiero pod koniec marca przyszłego roku w Melbourne.

Warto pamiętać też o tym, że F1 to wielki biznes i często pod uwagę nie są brane li tylko umiejętności, ale to jaki potencjał marketingowy ma kierowca, co może wnieść do zespołu, jakich ma sponsorów za sobą i kto go wspiera. Zespół menedżerski Kubicy, w którym są Nico Rosberg i Alessandro Alunni Bravi ciężko harował, by i od tej strony nie było wątpliwości.

Teraz wszystko w rękach zespołu Williamsa.