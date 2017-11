Wielki powrót do F1. Alfa Romeo razem z Sauberem

Zespół będzie nosił nazwę Alfa Romeo Sauber F1 Team. Umowa podpisana została na wiele lat i obejmuje współpracę strategiczną, komercyjną i technologiczną.

- To kluczowy ruch w przekształcaniu marki Alfa Romeo, która wraca do F1 po ponad 30-letniej przerwie. Była częścią historii tego sportu, znów dołączy do wielkich firm, które biorą udział w wyścigach - mówił szef Ferrari Sergio Marchionne.

Za kierownicą Saubera w przyszłym sezonie znajdzie się Charles Leclerc, który jest mistrzem Formuły 2 i członkiem programu rozwojowego Ferrari dla młodych zawodników. Zespół rozważa, kto będzie drugim kierowcą. Szansę mają Marcus Ericcson, dotychczasowy kierowca numer dwa, oraz Antonio Giovinazzi, czyli kolejny junior Ferrari.

Alfa Romeo było zaangażowane w F1 w latach 1979-1985. Marka nie była zaangażowana w motorsport od blisko dwóch dekad, gdy zrezygnowała ze startów w wyścigach samochodów turystycznych.