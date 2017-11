UFC. Ben Askren krytykuje Joannę Jędrzejczyk

- To ja jestem prawdziwą mistrzynią. Pas wagi słomkowej należy do mnie. To ja zbudowałam tę kategorię i to ja w niej rządzę. Moja pierwsza walka po powrocie będzie o pas i obiecuję wam, że to ja będę mistrzynią. Rose tylko opiekuje się moim pasem i go czyści - powiedziała w jednym z ostatnich wywiadów Jędrzejczyk.

Ta wypowiedź nie spodobała się Askrenowi. Były amerykański zapaśnik w stylu wolnym, a od 2009 roku zawodnik MMA skrytykował naszą zawodniczkę za pośrednictwem Twittera.

- Przepraszam, ale gdy dwa razy leżysz na deskach, a później cię nokautują, to nie jesteś "prawdziwą mistrzynią", to urojeniowe myślenie - napisał Askren.

Amerykanin w 2010 roku wygrał turniej Bellator MMA i został mistrzem tej organizacji. W latach 2011-2013 czterokrotnie bronił pasa, po czym w 2013 rozwiązał kontrakt. Od 2014 był mistrzem ONE Championship w wadze półśredniej. W sobotę Askren zakończył profesjonalną karierę.