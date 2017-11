UFC. Conor McGregor w poważnych tarapatach? Gangsterzy grożą mu śmiercią

W jednym z pubów w Dublinie McGregor miał najpierw uderzyć mężczyznę, z którym się pokłócił, a później miał zrobić to samo starszemu, który chciał stanąć w jego obronie - o zajściu informował portal Independent.ie.

Jak się okazało pobity 60-latek to Ryan Burne. Ma on być powiązany z jednym z irlandzkich gangsterów, który dorobił się na handlu bronią i narkotykami. To Graham "The Wig" Whelan, który jest też związany z kartelem "Kinahana".

Młodszy z mężczyzn, który został uderzony jako pierwszy, ma być z kolei powiązany z Patem i Paulo Timminsem. Tych McGregor miał ukarać wcześniej. To właśnie za koneksje z nimi Burne został uderzony przez irlandzkiego gwiazdora.

Gangster "The Wig" Whelan wściekł się i podjął drastyczne kroki. Irlandczyk miał zażądać od McGregora 900 tysięcy euro. Jeśli ten tego nie wykona, to "zostanie odstrzelony".