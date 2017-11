Primera Division. Dobre informacje dla Barcelony. Wiadomo kiedy Dembele wróci do treningów z zespołem

Rekordowy nabytek Barcelony, sprowadzony do klubu za 105 mln euro, miał zostać następcą Neymara sprzedanego do Paris Saint-Germain. Jednak zamiast tego, dość szybko, bo już w trzecim meczu, doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy.

Początkowe prognozy mówiły o tym, że Dembele wróci do treningów na początku przyszłego roku, jak się jednak okazuje będzie to możliwe nieco wcześniej. - Rehabilitacja przebiega niezwykle sprawnie, a regeneracja jest szybsza niż się spodziewaliśmy [...] Piłkarz już powiedział nam, że chce wrócić na boisko wcześniej niż początkowo planowaliśmy - mówił kilka tygodni temu doktor Sakari Orava, który operował Dembele.

Teraz swoją chęć i gotowość do szybszego powrotu potwierdził sam zawodnik. - Nie będzie to łatwe z uwagi na liczbę treningów, które będę musiał przepracować, ale jestem dobrej myśli. Będę ciężko pracował, za dwa tygodnie wracam - powiedział Dembele.

Dembele kontuzji doznał w trakcie wrześniowego spotkania Barcelony z Getafe (2-1). W 24. minucie meczu zawodnik wicemistrzów Hiszpanii wdał się w drybling z jednym z rywali. Po chwili Francuz zaczął utykać, a następnie położył się na murawie i nie był w stanie kontynuować gry.

Początkowe diagnozy mówiły jedynie o naciągnięciu, bądź naderwaniu ścięgna w lewym udzie. Szczegółowe badania pokazały jednak, że ścięgno jest całkowicie zerwane.

Najbardziej optymistyczne prognozy zakładają, że francuski skrzydłowy będzie miał szansę na występ w prestiżowym spotkaniu z Realem Madryt. "El Clasico" odbędzie się 23 grudnia.