MŚ 2018. Gianluigi Buffon znów w reprezentacji Włoch? "Wrócę nawet w wieku 60 lat"

- Jestem już w takim wieku, że powinienem powiedzieć stop, ale jeśli we Włoszech zabrakłoby bramkarzy i poproszono by mnie o powrót do reprezentacji, to wrócę nawet w wieku 60 lat – powiedział włoski bramkarz.

Reprezentacja Włoch na mundial nie pojedzie po raz pierwszy od niemal 60 lat. Drużyna prowadzona przez trenera Venturę w barażach okazała się gorsza od reprezentacji Szwecji, z którą w dwumeczu przegrała 0-1.

Buffon w listopadzie zakończył karierę reprezentacyjną, a w czerwcu przyszłego roku, właśnie wtedy, kiedy zaczną się mistrzostwa, całkowicie pożegna się z futbolem. Jego następcą w Juventusie, w którym Włoch występuje od 2001 roku, ma zostać Wojciech Szczęsny

39-latek w drużynie narodowej rozegrał 175 meczów. W listopadzie 2011 roku zagrał w meczu towarzyskim z Polską zakończonym wygraną po bramkach Giampaolo Pazziniego i Mario Balotelliego.