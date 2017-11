Bundesliga. "Bild": Bayern chce zatrzymać Heynckesa do 2019 roku. Potem chcą Loewa

Heynckes we wrześniu wrócił z emerytury, by zastąpić w Monachium zwolnionego Carlo Ancelottiego. Podpisał kontrakt jedynie do końca sezonu, ale mistrzowie Niemiec będą chcieli zatrzymać go do 2019 roku.

Plan Bayernu zakłada, że za rok drużynę przejmie Joachim Loew. Selekcjoner reprezentacji Niemiec ma umowę ważną do 2020 roku, ale niewykluczone jest, że zrezygnuje z pracy po mistrzostwach świata 2018. Przed podjęciem nowej pracy chciałby zrobić sobie rok wolnego.

Wśród potencjalnych następców Heynckesa wymienia się również Thomasa Tuchela oraz Juliana Nagelsmanna. Z bezrobotnym Tuchelem Bayern nie dogadał się jednak we wrześniu, a Nagelsmanna w trakcie sezonu nie chciało puścić jego Hoffenheim.