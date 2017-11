Anna Lewandowska zdradziła, gdzie Robert zakończy karierę!

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu 2021 roku, ale niewykluczone, że go nie wypełni i wcześniej opuści Niemcy. Najwięcej pisze się o zainteresowaniu ze strony Realu Madryt. Więcej o potencjalnym transferze do Królewskich dowiemy się w najbliższych miesiącach, ale już teraz wiemy, gdzie kapitan reprezentacji Polski planuje zakończyć karierę.

- Mamy taką nadzieję, że Robert zakończy swoją karierę w klubie w Los Angeles. Możemy już mówić swobodnie, że mamy takie marzenie. Chcielibyśmy tam rozwijać swoje marki. Ciężko zapracowaliśmy na to, co mamy. Mąż mi powtarza, że nie po to kupuje auto, żeby chować je w garażu. Nie zrobiliśmy niczego złego, wręcz przeciwnie, dzielimy się tymi pieniędzmi. Dlaczego więc mielibyśmy je ukrywać? - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z Business Insider.

W Los Angeles istnieje jeden klub, która gra w MLS, a jest nim LA Galaxy. W przeszłości występowali tam David Beckham i Steven Gerrard.

Lewandowski w obecnym sezonie jest w kapitalnej dyspozycji. 29-latek w 13 meczach Bundesligi strzelił 13 goli.