Biegi w Kuusamo. Odkręcanie Justyny Kowalczyk. Charlotte Kalla pokonała Marit Bjoergen

Biegły od początku razem, we dwie. Powiększały przewagę nad resztą stawki i badały się nawzajem: Charlotte Kalla próbowała wyczuć, kiedy Marit Bjoergen zmęczy się forsowaniem tempa. Bjoergen próbowała wyczuć, kiedy Charlotte Kalla zdecyduje się na atak i jazdę po samotne zwycięstwo. Tak się zaczął sezon olimpijski 2018: największa gwiazda szwedzkiej fabryki biegów kontra największa gwiazda norweskiej fabryki biegów. Same, daleko przed resztą. Kalla nie mogła liczyć że wygra finisz z Bjoergen, zaatakowała na początku ostatniej pętli i wygrała samotnie. Ma pierwsze w karierze zwycięstwo w etapowym Ruka Triple. Wyścigu, którego królową była dotychczas Marit Bjoergen.

Była kiedyś taka Polka…

Justyna Kowalczyk przybiegła 24., ze stratą ponad 2 minut i 40 sekund do Kalli. I gdy Szwedka z Norweżką długo uciekały ramię w ramię, dając reszcie pokaz siły, można było powspominać, że kiedyś była taka Polka, która umiała do pokazów siły dołączyć. I że broniła swojego terytorium przez kilka ładnych lat, wyrywając od czas do czasu zwycięstwa Norweżkom, nie dając się Szwedkom, a u Finek wzbudzając zazdrość, że ma swój prywatny zespół z kilkoma serwismenami, a w fińskich biegach oszczędności i z nartami słabo.

Przed Soczi i po Soczi

Te czasy skończyły się ponad 3,5 roku temu w Soczi. Do Soczi włącznie było kolekcjonowanie medali i do dziś wśród biegających jeszcze zawodniczek tylko Marit Bjoergen ma okazalszą kolekcję indywidualnych sukcesów z igrzysk i mistrzostw świata. Po Soczi to już była inna Justyna, inne motywacje, inny zespół wokół niej. Do wiosny 2014 Kowalczyk zebrała pięć medali olimpijskich i siedem z mistrzostw świata. Przez następne trzy sezony: jeden medal MŚ w drużynowym sprincie, trzy miejsca na podium w Pucharze Świata. I łącznie szesnaście pucharowych miejsc w dziesiątce – kiedyś tyle Justyna zbierała w jeden sezon, nie w trzy. Trzy razy przez te ostatnie trzy lata udało Justynie zakwalifikować do półfinału pucharowego sprintu.

Pierwszy raz od 11 lat poza dziesiątką na 10 km w Kuusamo

W Kuusamo nie dopisała niczego do tej listy. W każdym biegu była poza czołową dziesiątką, nawet w swoim kiedyś ulubionym biegu, na 10 km klasykiem. Pierwszy raz od 11 lat była w Kuusamo poza dziesiątką w tej konkurencji. Zajęła 18. miejsce, z dużą stratą do zwycięskiej Bjoergen: minuta i 18 sekund. Znów: z największą stratą w Kuusamo od 11 lat (w 2006 straciła grubo ponad 2 minuty do Virpi Kuitunen).

Szybkość ma rosnąć dzięki startom

Ze sprintu odpadła w ćwierćfinale i tego chyba najbardziej z premierowego weekendu PŚ szkoda. Bo przygotowaniem do olimpijskiego sprintu klasykiem mają być właśnie pucharowe wyścigi. Im więcej ich będzie, tym lepiej. Polka nie ćwiczyła sprintów podczas letnich i jesiennych zgrupowań. Wtedy dokręcała sobie śrubę w treningach, żeby ją odkręcić tuż przed startem sezonu i czekać na efekty. A szybkość budować startami. W Kuusamo skończyło się na kwalifikacjach sprintu i jednym wyścigu.

Za tydzień w Lillehammer

Następna okazja za tydzień w Lillehammer, tam będą dwie konkurencje najbliższych igrzysk: znów sprint klasyczny oraz bieg łączony. I można będzie porównać: czy jest więcej lekkości niż w Kuusamo, czy bez zmian. Polka takie porównania robi już od dwóch tygodni, gdy zaczęła starty, najpierw w Pucharach FIS: w Muonio organizm kompletnie zamulony, tydzień później w Saariselce już lepiej, w Kuusamo jeszcze lepiej, itd. I liczy, że będzie jak dawniej, czyli kumulacja mocy zacznie się od półmetka sezonu. A w Pjongczang uda się trafić na ten najlepszy moment.

Odpuścisz, wypadasz

Ale forma rywalek też będzie się zmieniać, nie pokazały wszystkiego, a czołówka jest coraz szersza i mocniejsza. Finki już nie zazdroszczą, mistrzostwa świata w Lahti były okazją, by doinwestować tamtejsze biegi. Tak jak wcześniej MŚ 2011 w Oslo wzmocniły norweskie biegi a Falun 2015 – szwedzkie. Jak mocna jest stawka, widać po sprinterskich mocach Marit Bjoergen. Wystarczyło, że na urlopie macierzyńskim odpuściła rok temu treningi szybkościowe z powodu problemów zdrowotnych, i to od razu miało efekt w tabelach. Marit, pięciokrotna złota medalistka igrzysk i MŚ w sprincie, od roku nie była w finale. Odpuścisz, wypadasz

„To nie te lata, by działać nerwowo”

Dziś królową sprintu jest Stina Nilsson, zwyciężczyni z piątku w Kuusamo i dla niej trzeba wstępnie rezerwować jeden medal w Pjongczang. Drugi dla Maiken Caspersen Falli. Znów: wstępnie, bo nie ma drugiej tak losowej konkurencji, czego Nilsson doświadczyła w ostatnich MŚ (została bez medalu), a Falla choćby w Kuusamo (odpadła w kwalifikacjach na źle posmarowanych nartach). Ale żeby wykorzystać pecha najmocniejszych, trzeba być najmocniejszą z pozostałych. I to jest stawką wyścigu Justyny Kowalczyk z czasem. Jak mówiła w Kuusamo, mogło być na inaugurację lepiej i mogło być gorzej. – Nie ma powodu do nerwowych ruchów, i nie te lata by działać nerwowo – tłumaczyła. Dwa biegi klasykiem skończyła na miejscach poniżej oczekiwań, końcowy bieg pościgowy łyżwą natomiast udał się zaskakująco dobrze. Ruszała do niego z 22. miejsca, były obawy czy utrzyma się w 30, a przybiegła 24. - Zostawiłam całe zdrowie, udało się zawalczyć, już dawno tak dobrego biegu łyżwą nie miałam – mówiła.

Kto w sztafecie, gdy Ruka Triple kończą dwie Polki?

Dobry styl łyżwowy też będzie ważny tej zimy, w olimpijskim biegu łączonym, ale przede wszystkim w sprincie drużynowym. I tu się zaczynają kolejne pytania o polskie biegi: czy to będzie sprint z Sylwią Jaśkowiec, która ciągle nie może odkreślić problemów ze zdrowiem i do startów wróci może w połowie grudnia? A kto pobiegnie w sztafecie 4x5 km, skoro na inaugurację sezonu, gdy w innych kadrach trwa walka o miejsce w czwórce, Polskę reprezentowały trzy biegaczki, a Ruka Triple ukończyły dwie: Kowalczyk i Ewelina Marcisz?