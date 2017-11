PŚ w Kuusamo. Wielkie kontrowersje wokół norweskich skoczków. Naciągają regulamin?

W sobotę wiele mówiło się o dyskwalifikacji Piotra Żyły, u którego sedziowie dopatrzyli się nieregulaminowego kombinezonu. Polak nie mógł oddać pierwszego skoku, a nasz kraj stracił szansę na ósme podium z rzędu.

W czasie drużynowej rywalizacji doszło jednak do bardzo ciekawej sytuacji, która została dostrzeżona przez wielu ekspertów. Jeden z najlepszych norweskich skoczków - Daniel Andre Tande tuż przed skokiem zauważalnie "przeciągnął" swoim kombinezonem po belce i wykonał kilka innych ruchów.

Naciągniecie kombinezonu to znana od lat metoda na zwiększenie powierzchni nośnej skoczka i zdobycie przewagi nad konkurentami.

Według przepisów skoczkowie nie mogą nic poprawiać w swoich strojach po kontroli na górze skoczni. Właściwie każde dotknięcie stroju może być uznane za próbę oszustwa, co jest równoznaczne z wykluczeniem.

Wydaje się jednak, że Norwegowie znaleźli już nowy sposób, który polega na wykorzystaniu belki. Trzeba jednak pamiętać, że bardzo podobne ruchy (choć nie aż tak zauważalne) Tande wykonuje bardzo często i właśnie to mogło uśpić czujność sędziów.

Powrót na sprzętowy szczyt

Reprezentacja prowadzona przez Aleksandra Stoeckla w zeszłym sezonie bardzo narzekała na swój sprzęt. Wojna technologiczna została wówczas wygrana przez Polskę, która dysponowała najlepszymi materiałami i znakomitym szyciem - za co odpowiedzialny był Michał Doleżał.

Powrót na sprzętowy szczyt był jednym z celów Norwegii przed tym sezonem i wydaje się, że Tande i spółka znów mogą wyznaczać trendy w skokach narciarskich. Oczywiście należy pamiętać, że jest to dopiero początek sezonu i inne drużyny nie chwalą się swoimi nowinkami. Działanie Norwegów ma jednak podłoże psychologiczne. Drużyna Stoeckla chce zaznaczyć swoją obecność w czołówce i wydaje się, że bardzo dobrze im to wychodzi.

Plastikowy Hilde

Norwegia została w poprzednim sezonie zdystansowana w walce o najlepszy sprzęt w stawce Pucharu Świata. Coś, co dawało im olbrzymią przewagę jeszcze dwa lata temu, w poprzednim sezonie stało się prawdziwą bolączką. Stoeckl wymógł na federacji przygotowanie większych środków na przygotowanie sprzętu. Norwegowie zdecydowali się również na wyprodukowanie na drukarce 3D idealnej plastikowej kopii Toma Hilde. Fantom był wykorzystywany do badań w tunelu aerodynamicznym, co pomogło drużynie Stoeckla w przygotowaniu kombinezonów na sezon olimpijski.

Norwegowie jeszcze przed sezonem cieszyli się z wyników swoich działań. Austriak już wtedy mówił, że dokonali wiele bardzo ciekawych pomiarów, które zostaną wdrożone w życie w czasie sezonu 2017/2018.