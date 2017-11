Zidane zapowiada zimowe transfery. Bale może odejść latem

Trener Los Blancos twierdzi, że w zimowym oknie nikt nie opuści Santiago Bernabeu, ale mogą się na nim pojawić nowe twarze zawodników. Nowa krew ma pomóc w wygraniu Ligi Mistrzów oraz w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

Szkoleniowiec dodał też, że nic nie wskazuje na to, żeby Gareth Bale opuścił klub już zimą, ale latem wszystko jest możliwe

Okazuje się jednak, że Madrycie wszyscy mają dość ciągłych problemów zdrowotnych Walijczyka, który praktycznie nie wychodzi z pokoju masażystów. Bale od kilku miesięcy jest łączony z klubami Premier League, ale do transferu nie dojdzie w najbliższych miesiącach. Real chce prawdopodobnie odbudować piłkarza, by ten zyskał na swojej wartości.

Tuż po ostatniej kontuzji przywodziciela wyliczono, że jest to już 19. kontuzja Walijczyka od czasu transferu do zespołu "Królewskich" we wrześniu 2013 roku. W trwających rozgrywkach Bale zagrał tylko w pięciu ligowych meczach.