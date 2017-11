Charlotte Kalla wygrywa Ruka Triple. Justyna Kowalczyk 24.

Niedziela to ostatni dzień zmagań w Ruka Triple. Na finał organizatorzy zaplanowali bieg pościgowy na 10 kilometrów stylem dowolnym. Wielkimi faworytkami ostatniego dnia zmagań były Charlotte Kalla i Marit Bjoergen, które ruszyły z dwóch pierwszych miejsc i szybko osiągnęły blisko 30 sekundową przewagę. Już po kilku kilometrach było jasne, że o wygraną powalczą między sobą.

Decydujące starcie wyścigu wydarzyło się na początku ostatniego okrążenia. Kalla, która przez 8 kilometrów jak cień podążała za Norweżką, ruszyła bardzo mocno i Bjoergen nie miała siły na odparcie ataku. Szwedka niezagrożona wpadła na metę biegu z blisko 10 sekundową przewagą nad Bjoergen i wygrała cały mini cykl Ruka Triple. Najszybsza w niedzielę okazała się jednak Ragnhild Haga.

Justyna Kowalczyk ruszyła na trasę z blisko 72 sekundową stratą. Polka niezbyt dobrze radzi sobie w stylu dowolnym, a niedzielny bieg potraktowała jako kolejny element przygotowania kondycyjnego. Polka przez całe 10 kilometrów utrzymywała się w swojej grupce i trzeba to uznać za mały pozytyw. Kowalczyk zakończyła rywalizacje w Ruka Triple na 24 pozycji. Jej strata do Kalli to 1,55 min.