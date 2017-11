Litwa - Polska. Szansa na niespodziankę jest. Osłabiona Litwa stawia na obronę

Polacy kwalifikacje do turnieju, który w 2019 roku odbędzie się w Chinach, zaczęli od zwycięstwa z Węgrami 70:60 w Bydgoszczy. Czasu na świętowanie nie było, bo w niedzielę znów spotkanie o punkty i to na wyjeździe.

Czarterowy samolot z Bydgoszczy do Połągi znacząco skrócił podróż reprezentacji Polski koszykarzy na kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata. FIBA niemal w ostatniej chwili zmieniła terminy meczów i zamiast dwóch dni między spotkaniami, koszykarze mieli tylko dzień wolnego. I każda minuta oszczędzona na podróżowaniu, jest na wagę złota. Zwłaszcza dla dryblasów, którym nawet na miejscach przy wyjściach awaryjnych w samolocie bywa zbyt ciasno.

Krótką podróż samolotem koszykarze spędzili na czytaniu książek i gazet, oglądaniu seriali, słuchaniu muzyki, czy żartach, niektórzy ucięli sobie krótką drzemkę. Kłajpeda przywitała koszykarzy deszczową pogodą, ale aura ma drugorzędne znaczenie, bo do wykonania jest tutaj ciężka praca. Po przyjeździe był obiad, krótki czas wolny, a następnie już harówka przed spotkaniem z najgroźniejszym grupowym rywalem - Litwą.

Polacy najpierw mieli odprawę taktyczną, a wieczorem pierwszy raz trenowali w Svyturio Arena, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa miejscowy Neptunas. Zajęcia zakończyli tradycyjnym konkursem rzutów wolnych, w którym karą za nieskuteczność jest bieganie. Ale tego w sobotę udało się koszykarzom uniknąć.

Przed nimi trening mieli Litwini. Oni w piątek rywalizowali w Prisztinie z Kosowem. Wygrali aż 99:61, ale do przerwy był remis po 35. Litwini, podobnie jak Polacy w meczu z Węgrami w Bydgoszczy, do roboty wzięli się po przerwie, prawdziwą moc pokazali w czwartej kwarcie, którą wygrali 39:14.

W meczu z Kosowem najskuteczniejszy był Adas Juskevicius, który rzucił 18 punktów. 12 dołożył Gediminas Orelik, a jeszcze trzech innych graczy zdobyło 10 pub więcej punktów. Co ważne, Litiwini nie mają w nogach wielu minut, bo tylko Girdziunas zagrał grubo ponad 20 minut w Prisztinie.

Reprezentacja Litwy niezbyt przypomina tą, którą widzieliśmy ostatnio na EuroBaskecie. W związku z grą w NBA lub konfliktem na linii FIBA - Euroliga trener Dainius Adomaitis nie mógł skorzystać z takich graczy jak Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis, Mindaugas Kuzminskas, Mantas Kalnietis czy Paulius Jankunas. Litwini kadrę mają osłabioną, ale nie słabą. Ale to wystarczająca przesłanka dla Polaków, by pokusić się o niespodziankę.

Do meczu z Polską na Litwie podchodzi się z dużym respektem. Trzy miesiące temu w tej samej hali obie drużyny grały sparing, górą byli gospodarze, ale tylko dwoma punktami. Teraz też spodziewają się trudnego starcia, choć będą mieć za sobą kilka tysięcy żywiołowych kibiców w hali, które skonstruowana jest tak, by wsparcie z trybun dało się na parkiecie odczuć. Trener Litwinów klucza do zwycięstwa szuka w defensywie.

- Przede wszystkim musimy mocno bronić, tak jak w drugiej połowie meczu z Kosowem. Nie możemy pozwolić sobie na błędy i powinniśmy konsekwentnie realizować plan. Polska gra dobrą, zespołową koszykówkę. Trenują z jednym trenerem od czterech lat. Mają wiele zagrywek, więc skupienie się na defensywie będzie priorytetem - mówił w sobotę Adomaitis.

- To zespół o wysokiej jakości. Liderem jest Mateusz Ponitka, z Węgrami dobrze z ławki zagrał Sokołowski. Znów, obrona indywidualna będzie w tym meczu ważna - dał trener Litwinów.