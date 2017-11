Mistrzowski tweet Arki Gdynia. Nawiązanie do kapitalnego meczu Borussia - Schalke

Schalke zaliczyło kapitalną pogoń w meczu z Borussią Dortmund. Przegrywali po 25 minutach 0:4 i mało, kto wierzył, by byli w stanie jeszcze coś zdziałać w tym spotkaniu. W drugiej połowie dokonali jednak rzeczy niebywałej – zdobyli cztery bramki i ostatecznie zremisowali z faworyzowanym rywalem 4:4.

Arka Gdynia podobnie jak Borussia wygrywała do przerwy z Sandecją Nowy Sącz 4:0. Klubowi z Pomorza humor dopisuje, co udowodnił dodając zabawnego posta na swoje konto twitterowe. Znajduje się na nim postać machającego rękami Jacka Nicholsona i czterokrotnie powtórzony napis: „Sandecja to nie Schalke”. Chodziło o to, że ich zdaniem rywale na pewno nie odrobiliby strat. Mieli rację.

Arka wygrała to spotkanie 5:0 i awansowała na siódmą pozycję w tabeli LOTTO Ekstraklasy. Sandecja jest trzynasta.