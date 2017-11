Real z problemami, ale zwycięski. Zadecydował gol Cristiano Ronaldo

„Królewscy” od początku meczu ruszyli na walczącego o utrzymanie rywala i już w 9. minucie wyszli na prowadzenie. Cristiano Ronaldo obił poprzeczkę, ale dobrze ustawiony Karim Benzema dopełnił formalności, dobijając piłkę do bramki głową.

Niecałe 10 minut później na Santiago Bernabeu doszło do niespodzianki. Keko przejął piłkę przed polem karnym Realu, dośrodkował do Rolana, a ten pewnym strzałem pokonał Kiko Casillę i doprowadził do remisu.

Stracona bramka podziałała na faworytów mobilizująco, ponieważ już chwilę później było 2:1. W pole karne Malagi dośrodkował Toni Kroos, a do siatki trafił Casemiro.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie, w dużej mierze dzięki nieskuteczności zawodników Realu. Ronaldo nie potrafił wykorzystać swoich okazji i zemściło się to na jego drużynie w 58. minucie. Gonzalo Castro uderzył zza pola karnego, a spóźniony Casilla nie miał nic do powiedzenia. Sensacja wisiała w powietrzu.

Kwadrans przed końcem spotkania w polu karnym Malagi sfaulowany został jednak Luka Modrić, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Strzał Cristiano Ronaldo obronił Roberto, ale przy dobitce był już bez szans. Portugalczyk zdobył swoją druga bramkę i zapewnił Realowi ósme zwycięstwo w tym sezonie ligowym.

„Królewscy” zajmują w tabeli trzecią lokatę i tracą 7 punktów do prowadzącej Barcelony, która w niedzielę rozegra mecz z Valencią.