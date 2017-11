Premier League. West Bromwich Albion zaskoczyło Tottenham. Ale bez Krychowiaka

W poniedziałek w drużynie Krychowiaka doszło do małego trzęsienia ziemi. Z posadą menedżera pożegnał się Tony Pulis. Jego miejsce ma zająć Alan Pardew. Ale no właśnie - ma, bo póki co na Wembley WBA poprowadził Gary Megson.

I to on w sobotę posadził Krychowiaka na ławce rezerwowych (pierwszy raz od momentu, gdy Polak pojawił się w klubie). W jego miejsce Megson postawił na 19-letniego Sama Fielda. WBA na prowadzenie wyszli już w czwartej minucie, kiedy Salomon Rondon wygrał pojedynek z Davysonem Sanchezem i sprytnym strzałem zaskoczył Hugo Llorisa.

Po przerwie trener gości przeprowadził trzy zmiany, ale Krychowiaka na boisku nie zobaczyliśmy. Tottenhamowi ostatecznie udało się wyrównać - w 74. minucie dobrze dysponowanego Bena Fostera pokonał Harry Kane, który wykorzystał dogranie Dele Alliego.

W sobotnich meczach Premier League czyste konto w barwach Swansea City zachował Łukasz Fabiański. Polak w kilku sytuacjach zachował się bardzo dobrze. Jego zespół bezbramkowo zremisował z AFC Bournemouth, gdzie całe spotkanie na ławce przesiedział Artur Boruc.