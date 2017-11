La Liga. Messi zapytany o przyjaźń z Ronaldo

- Nie wiem, czy kiedyś zostaniemy przyjaciółmi. Przyjaźń buduje się spędzając razem czas. W tej chwili nie mamy żadnej relacji poza boiskiem. Poza galami, na których wręczane są nagrody w ogóle się nie widujemy. Wtedy oczywiście rozmawiamy i wszystko jest dobrze, ale więcej się nie spotykamy - wyjaśnił Leo Messi.

Argentyńczyk zwrócił uwagę, że do walki o Złotą Piłkę niebawem wkroczy Neymar i Mbappe, a także odniósł się do słabej formy Realu Madryt w lidze, który traci do Barcelony już 11 punktów.

- To okres przejściowy. Nie pierwszy raz Real spotyka coś takiego, ale na koniec i tak będą walczyć o wszystko. Po prostu mają takich zawodników, którzy tworzą znakomity zespół.