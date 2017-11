Marit Bjoergen deklasuje w Kuusamo. Kowalczyk na 18. miejscu

Bieg na 10 kilometrów klasykiem to koronna konkurencja Justyny Kowalczyk. Polka odniosła w niej aż 18 zwycięstw. Tym razem nie było jednak tak dobrze, bo Kowalczyk była 18., a do zwyciężczyni straciła 1,18 min. Do ostatniego międzyczasu wydawało się, że Polka ma szanse na lokatę blisko czołowej dziesiątki, ale ostatnie 2 kilometry były w jej wykonaniu trochę słabsze.

- Bardzo ciężkie warunki do przygotowania nart. Tak naprawdę biegliśmy bez smaru, wiele osób tak wybrało. Start lepszy niż w poprzednich tygodniach. Miałam trochę lepsze czucie. Wiem, że muszę iść swoją drogą. Jestem za starą zawodniczką na nerwowe ruchy. Na plus zaliczam też swoje zjazdy. Dwa razy udało mi się dojechać zawodniczki, które zjeżdżały przede mną - mówiła Justyna Kowalczyk na antenie TVP.

Najlepsza okazała się Marit Bjoergen, która odbiła sobie piątkowe niepowodzenia w sprincie. 37-letnia Norweżka pokonała druga Charlotte Kallę aż o 17 sekund. Trzecia była Ingvild Flugstad Oestberg, która straciła 17,8 sek.

Dla Bjoergen było to 127. zwycięstwo w Pucharze Świata. Jeśli weźmiemy jednak pod uwagę także wygrane w MŚ i IO, to sobotnia wygrana w Kuusamo była już 200. zwycięstwem w karierze.