Skorumpowany zawodnik UFC skazany na 10 miesięcy więzienia

Tae Hyun Bang przed pojedynkiem z Leo Kuntzem na UFC Fight Night 79 przyjął od koreańskiej mafii kwotę ponad 90.000$ za doprowadzenie do swojej przegranej w pojedynku. Połowę tej kwoty miał także postawić na wygraną swojego przeciwnika. Łączna suma zakładów które wpłynęły wtedy na zwycięstwo Kuntza przez osoby zamieszane w sytuację wyniosła ok 1.2 miliona $. Tak duża suma spowodowała zachwianie kursów bukmacherskich, co zwróciło zainteresowanie organizacji UFC.

Organizacja poinformowała zawodników przed walką, że istnieją podejrzenia, że pojedynek mógł zostać ustawiony i jeśli którykolwiek z nich ma zamiar unikać walki podczas pojedynku, będzie po nim przesłuchany pod tym kątem. Spanikowany Koreańczyk po usłyszeniu tego komunikatu zdecydował się zboczyć z obranej ścieżki i wygrać walkę z Kuntzem oddając swoim mocodawcom przyjęte przed pojedynkiem pieniądze.

Zleceniodawcy Tae Hyun Banga w wyniku zaistniałej sytuacji i stracie dużej ilości pieniędzy grozili Bangowi śmiercią, a cała sprawa w końcu wyszła na jaw. Najprawdopodobniej rehabilitujące zachowanie Banga wpłynęło korzystnie na jego wyrok, ale ostatecznie nie ustrzegł się on przed odpowiedzialnością karną.

