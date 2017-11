Premier League. Grosicki chce wrócić za wszelką cenę

Hull w zeszłym sezonie spadło z Premier League, ale wydawało się, że w tym będzie walczyło o powrót do elity, bo w zespole zostało kilku doświadczonych zawodników wraz z Kamilem Grosickim. Niestety ekipa Polaka w obecnych rozgrywkach radzi sobie zaskakująco słabo. Po 18. kolejkach zajmuje dopiero 20. miejsce w lidze i ma zaledwie 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.

Grosicki w klubie z Hull pozostał niechętnie. Polak po sezonie nie ukrywał, że chce jak najszybciej wrócić do Premier League i liczył latem na transfer. Ostatecznie klub nie puścił go do elity, bo upatruje w nim piłkarza, który zapewni drużynie kilkanaście punktów.

- Mogę iść do każdego zespołu w Premier Leauge. W Hiszpanii lub innych rozgrywkach nie poszedłbym do zespołu z dołu tabeli. To nie jest to. Uczucie jest zupełnie inne. Sama nazwa Premier League budzi w kibicach i we mnie dodatkową moc - powiedział Grosicki w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

I dodał: Były trener Evertonu [Ronald Koeman - przyp. red] mnie cenił i chciał mnie w zespole, ale ktoś z góry już nie. Były rozmowy z West Hamem, ale oni ostatecznie kupili Arnautovicia.