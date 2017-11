Wydarzenie tygodnia. Valencia podejmuje Barcelonę

Barcelona prowadzi w tabeli ligi hiszpańskiej i ma na swoim koncie 34 punkty. Tuż za nią jest własnie Valencia, która ma cztery oczka mniej

1X - kursy Fortuna 2,03, STS 1,82, LV Bet 1,88

Eksperci są zgodni, to będzie jeden z trudniejszych testów dla Barcelony w tym sezonie. Valencia gra bardzo dobrą piłkę i może się okazać, że podopieczni Valverde stracą w ten weekend punkty.

Kurs na liczbę bramek under 2,5 - Fortuna 2,91, STS 2,8

Oba zespoły mają dobrze nastawione celowniki Barcelona strzeliła 33 bramki, a Valencia tylko jedną mniej. Zarówno Valencia, jak i Duma Katalonii mają jednak bardzo szczelne defensywy i wiele wskazuje na to, że w meczu na szczycie nie padnie wiele bramek.

Strzelec bramki - Leo Messi - 1,67 LV Bet, 1,7 STS

Leo Messi odpoczywał w trakcie hitowego meczu LM i trener wpuścił go dopiero w drugiej połowie. Wypoczęty Messi wprowadził wiele zamieszania w szeregi Juventusu Turyn. Argentyńczyk przygotowywał się do niedzielnego meczu i jak sam przyznaje, rozumie decyzje trenera, który chce go oszczędzać. Czy Messi znowu strzeli... Jest to bardzo prawdopodobne