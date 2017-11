Wojciech Szczęsny ma się czym martwić? Inny bramkarz na celowniku Juventusu

Szczęsny dołączył przed sezonem do drużyny mistrza Włoch na określonych warunkach. Działacze „Starej Damy” obiecali mu, że już niebawem zastąpi w bramce Gianluigiego Buffona, który zamierza przejść na sportową emeryturę. Plany te mogą nie dojść do skutku, ponieważ Juventus zainteresował się pozyskaniem Thibaut Courtoisa z Chelsea Londyn.

Belg nie może dojść do porozumienia z władzami londyńskiego klubu. Żąda podobno dużej podwyżki, aby zarabiać dwa razy tyle co dotychczas. Szefowie „The Blues” nie podjęli jeszcze w tej sprawie decyzji, co nie umknęło innym czołowym klubom Europy. Zainteresowanie 25-latkiem wykazały m.in. Real Madryt, Paris Saint-Saint czy właśnie Juventus Turyn.

Szczęsny wystąpił dotychczas w pięciu spotkań Serie A. Dwukrotnie zachował czyste konto, ale puścił też pięć goli.